Психические расстройства, трудные отношения, борьба за права ЛГБТ. Чего мы не знали о Леди Гаге

В белорусском прокате фильм «Звезда родилась» — и в главной роли сама Леди Гага. Но какая! Без боевого раскраса и костюмов из сырого мяса, трогательная и ранимая. О том, какая она на самом деле — звезда, которая поставила на уши мир, в любопытных фактах, которые мы собрали для вас.

Католическое детство в итальянской семье

Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, будущая Леди Гага, родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Она была первенцем в итальянской семейке предпринимателей Синтии Биссет и Джозефа Джерманотты.

Стефани было всего 4 года, когда она стала подбирать на слух мелодии и заиграла на пианино (научилась сама!). Она пела песни Майкла Джексона и Фредди Меркьюри, Элтона Джона и Синди Лопер, записывая свой голос на магнитофон.





В 11 лет Стефани и ее сестер — Хилтон и Кэролайн Кеннеди — отдали в частную католическую школу, там Стеф участвовала в театральных постановках (только главные роли!), пела песни в школьном джаз-оркестре. В школе над миниатюрной девочкой подшучивали: у Стефани врожденная аномалия развития, с ней связан небольшой рост певицы (155 см).

В 14 лет уже выступала на сцене нью-йоркского клуба Bitter End и на театральной сцене Regins High School Repertory. Когда успевала учиться — непонятно, но все ее учителя отмечают незаурядный ум и способности Стефани.

Взрослая жизнь

После школы отец снял для Стеф квартиру и дал стартовый капитал для начала карьеры. И понеслось: она начала выступать в клубах восточного Гарлема, была в ансамбле Regis Jazz Band и в составе групп Mackin Pulsifer и SGBand. Всего в 17 лет девушка досрочно завершила программу Клива Дэвиса в Школе искусств при Нью-Йоркском университете, что удавалось далеко не всем студентам.





Будущая звезда была в активном поиске себя, носила странную одежду и тусовалась с трансгендерами и трансвеститами.

Начало Леди Гага

В 2006 году Стефани Джерманотта начала работать с продюсером Робом Фьюзари и впервые назвалась Lady Gaga (это имя появилось из песни Queen «Radio Ga Ga»). Уже через 2 года она подписала контракт с Interscope Records написала много песен для Ферджи, Pussycat Dolls, Бритни Спирс. Но авторства стало маловато. Тогда же Гага знакомится с артисткой Lady Starligh, которая очень повлияла на стиль и образ будущей звезды.

В 2008 Стеф начинает работу над дебютным альбомом The Fame, после выхода которого Леди Гага стала мировой звездой. Через год — второй альбом The Fame Monster, который закрепил успех.

Ого, Гага

В 2009 году Леди Гага объявили «королевой скачивания» (Queen of Download), а потом — первой певицей, чей клип посмотрели на YouTube миллиард раз! Потом она едва было не стала первой артисткой — с концертом в космосе. Но не срослось: полет был запланирован на 2015 год, по техническим причинам его отменили.

Что касается костюмов, то Леди Гага продолжает стремиться к эпатажу: парик высотой в половину роста или «мясное платье», с шляпкой и клатчем, обшитые мякотью свинины и обработанные особым составом…





Одну ноту она держит и в линии своего парфюма: выпускает духи под названием Lady Gaga Fame, по технологии push-pull (где все ноты имеют одинаковую выраженность).

В феврале 2017-го Леди Гага удивила публику на Супербоуле, во время ее номера летали 300 дронов. This Land is Your Land — народная американская песня была ею спета, когда квадрокоптеры выстроились в небе флагом Штатов.

Тело и психика

С телом у нее особые отношения, в одном из интервью певица призналась:

«Я чувствую себя некомфортно в своем собственном теле, когда выхожу на улицу и на меня набрасываются люди: трогают, хватают меня, кричат. В 19 лет меня изнасиловали, и теперь мое тело не всегда может отличить обычное прикосновение от атаки. Это сидит внутри меня, очень мощное чувство, и я должна бороться с ним каждый день».

Признания Леди Гага делают ее ближе к поклонникам. И показывают, что успех имеет свою цену:

«Если никто не слушает тебя долго, твое тело и твой разум в какой-то момент перестают работать; ты больше не знаешь, кто ты есть, не можешь выразить, что чувствуешь. Потому что это психическое расстройство и ты буквально парализован. Страх и паника очень сильно на меня влияют, так что даже если ко мне кто-то подойдет сзади, что вполне нормально, я начну паниковать и слишком остро реагировать. Это случается, потому что я заново переживаю отсутствие заботы и внимания, от которого я страдала.

Недавно мне диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое расстройство, может быть вызвано изображением, словами или историей, способными напомнить мне о тяжелой работе, оставшейся в прошлом, и вызвать панику. Я переживаю то, что было пять лет назад, как будто оно происходит прямо сейчас. Сейчас я должна быть в порядке, но это психическое расстройство иногда просто не дает мне жить сегодняшним днем, это пугает».

Расстройство со времен юности — булимия и анорексия. Поклонники давно заметили, Гага быстро набирает и быстро сбрасывает вес. Помимо этого, Гага страдает от волчанки — заболевания, которое поражает имунную систему.

В августе этого года Гага решила открыть себя полностью: выложила в соцсети голые снимки. Пост набрал миллионы просмотров. И тысячи разнообразных комментариев, конечно.

Любовь разная

В начале карьеры Гага встречалась с креативным директором Мэттью Уильямсом. Когда она стала популярной, пара прекратила отношения. Певица подогревала невероятные слухи о романах, поговаривали даже, что в Гагу влюбился Мэрилин Мэнсон.

Любовь случилась на съемках клипа на песню «You and I». Избранником эпатажной артистки стал Тейлор Кинни, актер (играл в сериалах «Кости» и «Дневники вампира»). Они то расставались, то сходились… Дело двигалось к свадьбе и пошли слухи о беременности… Гага отшутилась, мол, просто набрала лишние кило.





Уже после расставания с Тейлором певица признавалась:

«Разрыв помолвки был очень болезненным. И так тяжело, когда любовь не такая, как ты хотел, а тут еще это передают в новостях.

Мне было важно избавиться от человека, который контролировал мою жизнь, не заботясь обо мне. Я надеюсь, что моя история вдохновит мужчин и женщин избавляться от подобных людей. Мои песни несут следующий посыл: понимай и принимай свою боль, чтобы бороться с ней».

Вскоре гражданским мужем Леди Гага стал ее менеджер Кристиан Карино, состоялась помолвка, но дата свадьбы не определена. Пара часто появляется часто вместе, и можно судить, что жених внешне — почти копия отца певицы.

Кино

Леди Гага снималась в разных лентах, и результат тоже был разным. Так, фильм «Мачете убивает» был полным провалом. Зато успех ожидал ее как актрису в сериале «Американская история ужасов», в сезонах «Отель» и «Роанок». Фильм «Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden» — о жизни певицы тоже стал популярен, по крайней мере, среди многочисленных поклонников артистки. Часть своих немалых гонораров Гага передала в детские дома и приюты.

А в отечественном прокате сейчас новенькая драма-мюзикл «Звезда родилась» (A Star Is Born) с Леди Гага в главной роли. Она играет там с Бредли Купером (он же и режиссер). Это фильм о кантри-музыканте, чья карьера идет на спад… Но потом он знакомится с неизвестной певицей Элли. Впереди — большая любовь и профессиональная ревность.

Во время съемок последней ленты Леди Гага и Бредли Купер так сблизились, что их уже заподозрили в романе, а подруге Брэдли, Ирине Шейк, добряки «нагадали» расставание. Но в интервью певица и актриса уверяла:

«Лучшая часть в том, что мы делимся с ним опытом: я — музыкальный эксперт, а он — мастер своего дела. Мы садимся и начинаем учить друг друга. Он учит меня актерскому мастерству, и я думаю, что у нас все получится».

Защитница многих меньшинств

Леди Гага выступает за права ЛГБТ-движения, борется с распространением СПИДа (в том числе финансово). Ее песни приносят хорошие деньги и часть певица передает на благотворительность, кампанию по борьбе с ВИЧ-инфекцией и поддержку медицинских фондов.