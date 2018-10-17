Свежий анализ облигаций: куда выгоднее вложить свои сбережения да так, чтобы еще заработать?

Многим хочется сохранить и приумножить свои сбережения, но какие есть способы лучше всего это сделать? FINANCE.TUT.BY и Lacerta подготовили свой анализ рынка облигаций, составили топ лучших предложений.

Облигации похожи на долговые расписки: покупатель может получить обратно всю ту сумму, которую он заплатил и дополнительный доход к ней. Приобрести облигации могут как физические, так юридические лица. Для покупателя такой вариант может быть одним из самых выгодных. Дело в том, что процентные ставки по облигациям больше, чем по обычным банковскими вкладами. И еще один бонус — доходы по облигациям не облагается подоходным налогом.

Но и несколько минусов есть. Например, далеко не всегда можно продать облигацию обратно до наступления срока погашения. Все способы возврата прописаны в условиях сделки. Обратите внимание, часто может быть установлен период, в течение которого досрочное погашение не осуществляется вообще.

Еще один важный момент — по облигациям нет гарантии возврата. Тут все будет зависеть от организации. Так, если организация обанкротится, то возврат денег будет происходить в рамках процедуры о банкротстве. Держатели облигаций в отличие от большинства иных кредиторов разорившейся компании получат свои деньги в последнюю очередь.

По этой причине очень важно правильно оценивать все риски и подстраховаться: если облигации чем-то обеспечены (например, недвижимостью), то залоговое имущество будут продавать на торгах, а вырученные деньги разделят между инвесторами.

Рассмотрим условия подробнее. Важно: условия оферты (возврата денег) по различным облигациям могут отличаться. Так, некоторые эмитенты запрещают досрочно вернуть вложения до опредленного срока. Подробнее об этом можно узнать из проспекта эмиссии по каждой ценной бумаге.

Предложения от Lacerta:

Все предложения:

Эмитент Ставка, стоимость, период размещения (при наличии информации) Срок обращения, периодичность выплаты ЗАО «Авангард лизинг» Номер выпуска: 19 12,5% 5 000 бел. руб. 25 лет (с 02.10.2017 по 31.08.2032), ежемесячно ЗАО «Авангард лизинг» Номер выпуска: 20 8,5% 1000 USD 20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037), ежемесячно ЗАО «Авангард лизинг» Номер выпуска: 21 7,5% 1000 USD, 18.04.2018 — 31.03.2019 20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038), ежемесячно ЗАО «Авангард лизинг» Номер выпуска: 22 5,25% 100 бел. руб., 01.05.2018 — 30.04.2019 5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023), ежемесячно ЗАО «Авангард лизинг» Номер выпуска: 23 7,5% 100 бел. руб., 01.05.2018 — 30.04.2019 5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023), ежемесячно ООО «АРЛЕКС» Номер выпуска: 1 7,5% 1000 USD 7 лет (28.05.2018 — 27.05.2025), раз в 3 месяца ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Номер выпуска: 26 10% 100 бел. руб. 03.11.2014 — 01.10.2019 6 лет (с 03.11.2014 по 31.10.2020), раз в 3 месяца ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Номер выпуска: 29 10% 1000 бел.руб., 01.09.2016 — 31.08.2019 5 лет (с 01.09.2016 по 31.08.2021 раз в 6 месяцев ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Номер выпуска: 30 10% 1000 бел.руб., 01.09.2016 — 31.08.2019 5 лет (с 01.09.2016 по 31.08.2021 раз в 6 месяцев ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Номер выпуска: 35 4,5% 1000 USD, 01.08.2018 — 29.07.2022 5 лет (с 01.08.2018 по 31.07.2023), раз в 6 месяцев ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Номер выпуска: 36 5,5% 1000 EUR, 01.08.2018 — 29.07.2022 5 лет (с 01.08.2018 по 31.07.2023), раз в 6 месяцев Белорусская железная дорога Номер выпуска: 9 4,5% 1000 USD 3 лет (20.07.2018 — 20.07.2021), раз в 3 месяца ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» Номер выпуска: 2 6% 1000 USD 3 года (25.06.2018 — 31.05.2021), раз в 3 месяца ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» Номер выпуска: 1 7,5% 1000 USD 3 года (03.09.2018 — 03.09.2021), раз в 3 месяца Частное предприятие «Дель мар» Номер выпуска: 1 23% 200 бел.руб. 2 года (14.05.2018 — 13.05.2020), раз в 3 месяца ЗАО «Евроопт» Номер выпуска: 2 10,5% 1000 USD 5 лет (07.02.2017 — 07.02.2022), раз в год ООО «Паритет Партнер» Номер выпуска: 4 12,5% 100 бел. руб. 2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019), раз в 3 месяца ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» Номер выпуска: 2 7% 1000 USD 4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021), раз в 3 месяца ООО «РусАвто» Номер выпуска: 1 7% 1000 USD 3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021), раз в 3 месяца ООО «ТД «Немига-Фаворит» Номер выпуска: 2 7,75% 500 USD 10 лет (с 10.08.2017 по 10.08.2027), раз в 3 месяца ООО «Темпл Сити» Номер выпуска :1 7,5% 1000 EUR 5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022), раз в 3 месяца ООО «Салоны ОРТОС» Номер выпуска: 1 7% 1000 EUR 5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022), раз в 3 месяца ООО «СтройМасИнвест», Номер выпуска: 18 9% 100 USD 10 лет (с 01.12.2017 по 01.12.2027), раз в 3 месяца Минфин РБ Номер выпуска: 244 4,4%, 1000 USD, 27.12.2017 — 27.11.2022 5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022), раз в 6 месяцев Минфин РБ Номер выпуска: 252 4,2%, 1000 USD, 14.08.2018 — 21.12.2018 6 лет (14.08.2018 — 22.08.2024), раз в 6 месяцев ЗАО «Универсам Центральный», Номер выпуска: 3 6,5%, 1000 USD 10 лет (15.05.2017 − 14.05.2027), раз в год ЗАО «Универсам Центральный», Номер выпуска: 4 6,5%, 1000 USD, 01.09.2017 − 25.08.2027 10 лет (01.09.2017 − 31.08.2027), раз в 2 года ЗАО «Чистый берег» Номер выпуска: 1 7%, 1000 USD 10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028), раз в 3 месяца ООО «АСБ Лизинг» Номер выпуска: 97 5,8%, 1000 USD, 09.04.2018 — 07.04.2023 5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023), раз в 6 месяцев ООО «Открытая линия» Номер выпуска: 1 8%, 1000 USD 5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023), раз в 6 месяцев ООО «Открытая линия» Номер выпуска: 2 14,5%, 1000 бел.руб. 3 года (21.05.2018 — 21.05.2021), раз в 3 месяца ООО «Открытая линия» Номер выпуска: 3 7%, 1000 USD 5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022), раз в 3 месяца ЗАО «Авангард Лизинг» Номер выпуска: 19 13%, 5000 бел. руб., 02.10.2017 — 30.09.2020 15 лет (02.10.2017 — 31.08.2032), раз в 3 месяца ООО «Производственная компания Ромакс» Номер выпуска: 2 8%, 500 USD 3 года (25.09.2017 — 25.09.2019), раз в 3 месяца ООО «Производственная компания Ромакс» Номер выпуска: 3 7%, 500 USD 3 года (10.04.2018 — 10.04.2021), раз в 3 месяца ООО «Производственная компания Ромакс» Номер выпуска: 4 7,5%, 100 USD 3 года (11.06.2018 — 11.06.2021), раз в 3 месяца СООО «Конте-Спа» Номер выпуска: 14 6%, 1000 USD 5 лет (01.12.2017 — 30.11.2022), раз в 3 месяца СООО «Конте-Спа» Номер выпуска: 15 6%, 1000 EUR, 01.12.2017 — 27.11.2019 5 лет (01.12.2017 — 30.11.2022), раз в 3 месяца СООО «Конте-Спа» Номер выпуска: 17 5,5%, 1000 EUR, 23.04.2018 — 21.04.2023 5 лет (23.04.2018 — 22.10.2024), раз в 3 месяца СООО «Конте-Спа» Номер выпуска: 21 5,25%, 1000 USD, 10.09.2018 — 10.09.2019 6 лет (10.09.2018 — 10.09.2024), раз в год ООО «Люкслизинг» Номер выпуска: 1 9%, 100 USD 2 года (25.05.2017 — 24.05.2019), в конце срока ООО «Люкслизинг» Номер выпуска: 2 8,5%, 100 USD 3 года (25.05.2017 — 24.05.2020), раз в 3 месяца ООО «Люкслизинг» Номер выпуска: 3 7,5%, 100 USD 3 года (11.06.2018 — 11.06.2021), раз в 3 месяца ЗАО «Минский инструментальный завод» Номер выпуска: 1 8% 1000 USD 5 лет (12.07.2017 — 11.07.2022), раз в 3 месяца ОДО «НП-Сервис» Номер выпуска :37 6,5%, 1000 USD, 26.04.2017 — 16.04.2027 10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027), раз в год ОДО «НП-Сервис» Номер выпуска: 39 14%, 100 бел. руб., 28.04.2017 — 19.04.2027 10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027), раз в год ОДО «НП-Сервис» Номер выпуска: 40 6,5%, 1000 EUR 10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027), раз в 3 месяца ОДО «НП-Сервис» Номер выпуска: 41 12%, 100 бел. руб. 10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027), раз в 3 месяца ООО «Нелва» Номер выпуска: 3 7%, 1000 USD 3 года (28.04.2017 — 27.04.2020), раз в 3 месяца ООО «Нелва» Номер выпуска: 2 8%, 1000 USD 3 года (07.04.2017 — 06.04.2020), раз в 3 месяца ООО «ПрофитЗерноМаркет» Номер выпуска: 1 7%, 1000 USD 5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022), раз в 3 месяца ОАО «Туровский молочный комбинат» Номер выпуска: 3 6,5%, 1000 USD, 10.08.2018 — 09.11.2018 5 лет (10.08.2018 — 09.08.2023), раз в 3 месяца ОАО «Туровский молочный комбинат» Номер выпуска: 4 6,5%, 1000 USD, 10.08.2018 — 10.12.2018 5 лет (10.08.2018 — 09.08.2023), раз в 3 месяца ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Номер выпуска: 1 6%, 1000 USD, 23.08.2018 — 22.08.2019 7 лет (23.08.2018 — 22.08.2025), раз в 3 месяца ООО «Финпрофит» Номер выпуска: 1 8,5%, 1000 USD 3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020), ежемесячно ООО «Финпрофит» Номер выпуска: 2 7%, 1000 USD 3 года (с 19.08.2018 по 31.07.2021), ежемесячно ОАО «Элема» Номер выпуска: 2 7,5%, 100 USD 3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020), ежемесячно ОАО «Элема» Номер выпуска: 3 6,5%, 100 USD 3 года (с 18.06.2018 по 17.06.2021), ежемесячно Приорбанк Номер выпуска: 27 11,5%, 10 бел. руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), раз в 3 месяца Приорбанк Номер выпуска: 28 10,5%, 10 бел. руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), раз в 3 месяца Приорбанк Номер выпуска: 29 9,5%, 10 бел. руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), раз в 3 месяца Приорбанк Номер выпуска: 30 7,5%, 1000 бел. руб., с 29.12.2017 по 29.12.2027 10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027), раз в 3 месяца Альфа-Банк Номер выпуска: 26 8,75% 5000 бел. руб. с 27.11.2017 по 27.11.2021 1824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022), раз в 3 месяца Альфа-Банк Номер выпуска: 27 7,5% 100 000 рос. руб. с 27.11.2017 по 27.11.2021 3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027), раз в 3 месяца Альфа-Банк Номер выпуска: 28 10% 5 000 бел. руб. с 30.04.2018 по 01.02.2024 2 187 (с 30.04.2018 по 25.04.2025), раз в 3 месяца Альфа-Банк Номер выпуска: 29 10% 5 000 бел. руб. с 30.04.2018 по 01.02.2021 1 123 (с 30.04.2018 по 27.05.2021), раз в 3 месяца Белагропромбанк Номер выпуска: 216 4% 1000 USD с 26.12.2016 по 18.06.2018 750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019), раз в 6 месяцев Белагропромбанк Номер выпуска: 217 4% 5000 USD с 26.12.2016 по 18.06.2018 750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019), раз в 6 месяцев Белагропромбанк Номер выпуска: 219 3,5% 1000 USD с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019), раз в 6 месяцев Белагропромбанк Номер выпуска: 220 3,5% 5000 USD с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019), раз в 6 месяцев Белагропромбанк Номер выпуска: 221 3,5% 1000 EUR с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019), раз в 6 месяцев Белгазпромбанк Номер выпуска: 41 2,5% 10 000 USD с 1.08.2018 по 31.07.2019 1 095 календарных дней (1.08.2018 — 31.07.2021), раз в 2 месяца Белгазпромбанк Номер выпуска: 42 2% 5 000 EUR с 1.08.2018 по 31.07.2019 1 095 календарных дней (1.08.2018 — 31.07.2021), раз в 2 месяца Технобанк Номер выпуска: 013 6% 1000 USD 4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018), раз в 6 месяцев Беларусбанк Номер выпуска: 220 2,5% 100 USD 2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020), раз в 3 месяца Беларусбанк Номер выпуска: 221 2,2% 100 USD, с 29.08.2018 по 26.02.2021 3 года (с 29.08.2018 по 30.08.2021), раз в 6 месяцев Беларусбанк Номер выпуска: 222 2,3% 100 USD, с 29.08.2018 по 26.02.2022 4 года (с 29.08.2018 по 30.08.2022), раз в 6 месяцев Беларусбанк Номер выпуска: 223 1% 100 EUR, с 29.08.2018 по 26.02.2021 3 года (с 29.08.2018 по 30.08.2021), раз в 6 месяцев Беларусбанк Номер выпуска: 224 2,3% 100 EUR, с 29.08.2018 по 26.02.2022 4 года (с 29.08.2018 по 30.08.2022), раз в 6 месяцев ЗАО «Айгенис» Номер выпуска: 2 5,6% 1000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020), раз в год ЗАО «Айгенис» Номер выпуска: 3 6,05% 1000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020), раз в год ЗАО «Айгенис» Номер выпуска: 4 6,65% 1000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020), раз в год ЗАО «Айгенис» Номер выпуска: 5 3% 1000 USD 1 год (с 23.04.2018 по 22.04.2019), раз в год

Главные выводы по текущей ситуации:

Облигации можно купить у банков, коммерческих или государственных организаций. Дополнительно есть организации, которые служат помощниками и консультантами для покупки ценных бумаг. Они хранят все данные о предложениях на рынке, могут дать совет куда лучше всего отнести свои деньги.

Сам выбор облигаций сейчас достаточно обширный. Их можно покупать в разной валюте, на разные сроки и с разной периодичностью выплат процентов.

По валюте можно выбрать доллары, евро, белорусские или даже российские рубли. Для евро и долларов ставка будет составлять от 1% до 10,5% годовых. На рынке можно найти очень много предложений со ставками 6−8%. Для белорусских рублей ставки будут больше — от 7,5% до 15%;

Что касается периодичности выплаты, то больше всего предложений с выплатой процентов раз в три месяца или раз в полгода, но есть и предложения с выплатой процентов один раз в год и даже один раз в два года. Срок обращения в основной массе будет составлять 2 — 5 лет, однако есть предложения с максимальным сроком и до 20 лет.

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Облигации белорусских компаний в валюте от 7% годовых. Выплата дохода ежеквартально. Доход не облагается налогами. Возможность досрочной продажи бумаг.