Свежий анализ облигаций: куда выгоднее вложить свои сбережения да так, чтобы еще заработать?

|
Эмитент
|
Ставка, стоимость, период размещения (при наличии информации)
|
Срок обращения,
периодичность выплаты
|
ЗАО «Авангард лизинг»
Номер выпуска: 19
|
12,5%
5 000 бел. руб.
|
25 лет (с 02.10.2017 по 31.08.2032),
ежемесячно
|
ЗАО «Авангард лизинг»
Номер выпуска: 20
|
8,5%
1000 USD
|
20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037),
ежемесячно
|
ЗАО «Авангард лизинг»
Номер выпуска: 21
|
7,5%
1000 USD,
18.04.2018 — 31.03.2019
|
20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038),
ежемесячно
|
ЗАО «Авангард лизинг»
Номер выпуска: 22
|
5,25%
100 бел. руб.,
01.05.2018 — 30.04.2019
|
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023),
ежемесячно
|
ЗАО «Авангард лизинг»
Номер выпуска: 23
|
7,5%
100 бел. руб.,
01.05.2018 — 30.04.2019
|
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023),
ежемесячно
|
ООО «АРЛЕКС»
Номер выпуска: 1
|
7,5% 1000 USD
|
7 лет (28.05.2018 — 27.05.2025), раз в 3 месяца
|
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Номер выпуска: 26
|
10% 100 бел. руб.
03.11.2014 — 01.10.2019
|
6 лет (с 03.11.2014 по 31.10.2020), раз в 3 месяца
|
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Номер выпуска: 29
|
10% 1000 бел.руб.,
01.09.2016 — 31.08.2019
|
5 лет (с 01.09.2016 по 31.08.2021 раз в 6 месяцев
|
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Номер выпуска: 30
|
10% 1000 бел.руб.,
01.09.2016 — 31.08.2019
|
5 лет (с 01.09.2016 по 31.08.2021 раз в 6 месяцев
|
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Номер выпуска: 35
|
4,5% 1000 USD,
01.08.2018 — 29.07.2022
|
5 лет (с 01.08.2018 по 31.07.2023), раз в 6 месяцев
|
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Номер выпуска: 36
|
5,5% 1000 EUR,
01.08.2018 — 29.07.2022
|
5 лет (с 01.08.2018 по 31.07.2023), раз в 6 месяцев
|
Белорусская железная дорога
Номер выпуска: 9
|
4,5% 1000 USD
|
3 лет (20.07.2018 — 20.07.2021), раз в 3 месяца
|
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
Номер выпуска: 2
|
6% 1000 USD
|
3 года (25.06.2018 — 31.05.2021), раз в 3 месяца
|
ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»
Номер выпуска: 1
|
7,5% 1000 USD
|
3 года (03.09.2018 — 03.09.2021), раз в 3 месяца
|
Частное предприятие «Дель мар»
Номер выпуска: 1
|
23% 200 бел.руб.
|
2 года (14.05.2018 — 13.05.2020), раз в 3 месяца
|
ЗАО «Евроопт»
Номер выпуска: 2
|
10,5% 1000 USD
|
5 лет (07.02.2017 — 07.02.2022), раз в год
|
ООО «Паритет Партнер»
Номер выпуска: 4
|
12,5%
100 бел. руб.
|
2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019),
раз в 3 месяца
|
ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»
Номер выпуска: 2
|
7%
1000 USD
|
4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021),
раз в 3 месяца
|
ООО «РусАвто»
Номер выпуска: 1
|
7%
1000 USD
|
3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021),
раз в 3 месяца
|
ООО «ТД «Немига-Фаворит»
Номер выпуска: 2
|
7,75%
500 USD
|
10 лет (с 10.08.2017 по 10.08.2027),
раз в 3 месяца
|
ООО «Темпл Сити»
Номер выпуска :1
|
7,5%
1000 EUR
|
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022),
раз в 3 месяца
|
ООО «Салоны ОРТОС»
Номер выпуска: 1
|
7%
1000 EUR
|
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022),
раз в 3 месяца
|
ООО «СтройМасИнвест», Номер выпуска: 18
|
9%
100 USD
|
10 лет (с 01.12.2017 по 01.12.2027),
раз в 3 месяца
|
Минфин РБ
Номер выпуска: 244
|
4,4%,
1000 USD,
27.12.2017 — 27.11.2022
|
5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022),
раз в 6 месяцев
|
Минфин РБ
Номер выпуска: 252
|
4,2%,
1000 USD,
14.08.2018 — 21.12.2018
|
6 лет (14.08.2018 — 22.08.2024),
раз в 6 месяцев
|
ЗАО «Универсам Центральный»,
Номер выпуска: 3
|
6,5%,
1000 USD
|
10 лет (15.05.2017 − 14.05.2027),
раз в год
|
ЗАО «Универсам Центральный»,
Номер выпуска: 4
|
6,5%,
1000 USD,
01.09.2017 − 25.08.2027
|
10 лет (01.09.2017 − 31.08.2027),
раз в 2 года
|
ЗАО «Чистый берег»
Номер выпуска: 1
|
7%,
1000 USD
|
10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028),
раз в 3 месяца
|
ООО «АСБ Лизинг»
Номер выпуска: 97
|
5,8%,
1000 USD,
09.04.2018 — 07.04.2023
|
5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023),
раз в 6 месяцев
|
ООО «Открытая линия»
Номер выпуска: 1
|
8%,
1000 USD
|
5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023),
раз в 6 месяцев
|
ООО «Открытая линия»
Номер выпуска: 2
|
14,5%,
1000 бел.руб.
|
3 года (21.05.2018 — 21.05.2021),
раз в 3 месяца
|
ООО «Открытая линия»
Номер выпуска: 3
|
7%,
1000 USD
|
5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022),
раз в 3 месяца
|
ЗАО «Авангард Лизинг»
Номер выпуска: 19
|
13%,
5000 бел. руб.,
02.10.2017 — 30.09.2020
|
15 лет (02.10.2017 — 31.08.2032),
раз в 3 месяца
|
ООО «Производственная компания Ромакс»
Номер выпуска: 2
|
8%,
500 USD
|
3 года (25.09.2017 — 25.09.2019),
раз в 3 месяца
|
ООО «Производственная компания Ромакс»
Номер выпуска: 3
|
7%,
500 USD
|
3 года (10.04.2018 — 10.04.2021),
раз в 3 месяца
|
ООО «Производственная компания Ромакс»
Номер выпуска: 4
|
7,5%,
100 USD
|
3 года (11.06.2018 — 11.06.2021),
раз в 3 месяца
|
СООО «Конте-Спа»
Номер выпуска: 14
|
6%,
1000 USD
|
5 лет (01.12.2017 — 30.11.2022),
раз в 3 месяца
|
СООО «Конте-Спа»
Номер выпуска: 15
|
6%,
1000 EUR,
01.12.2017 — 27.11.2019
|
5 лет (01.12.2017 — 30.11.2022),
раз в 3 месяца
|
СООО «Конте-Спа»
Номер выпуска: 17
|
5,5%,
1000 EUR,
23.04.2018 — 21.04.2023
|
5 лет (23.04.2018 — 22.10.2024),
раз в 3 месяца
|
СООО «Конте-Спа»
Номер выпуска: 21
|
5,25%,
1000 USD,
10.09.2018 — 10.09.2019
|
6 лет (10.09.2018 — 10.09.2024),
раз в год
|
ООО «Люкслизинг»
Номер выпуска: 1
|
9%,
100 USD
|
2 года (25.05.2017 — 24.05.2019),
в конце срока
|
ООО «Люкслизинг»
Номер выпуска: 2
|
8,5%,
100 USD
|
3 года (25.05.2017 — 24.05.2020),
раз в 3 месяца
|
ООО «Люкслизинг»
Номер выпуска: 3
|
7,5%,
100 USD
|
3 года (11.06.2018 — 11.06.2021),
раз в 3 месяца
|
ЗАО «Минский инструментальный завод»
Номер выпуска: 1
|
8% 1000 USD
|
5 лет (12.07.2017 — 11.07.2022), раз в 3 месяца
|
ОДО «НП-Сервис»
Номер выпуска :37
|
6,5%,
1000 USD,
26.04.2017 — 16.04.2027
|
10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027),
раз в год
|
ОДО «НП-Сервис»
Номер выпуска: 39
|
14%,
100 бел. руб.,
28.04.2017 — 19.04.2027
|
10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027),
раз в год
|
ОДО «НП-Сервис»
Номер выпуска: 40
|
6,5%,
1000 EUR
|
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
раз в 3 месяца
|
ОДО «НП-Сервис»
Номер выпуска: 41
|
12%,
100 бел. руб.
|
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
раз в 3 месяца
|
ООО «Нелва»
Номер выпуска: 3
|
7%,
1000 USD
|
3 года (28.04.2017 — 27.04.2020),
раз в 3 месяца
|
ООО «Нелва»
Номер выпуска: 2
|
8%,
1000 USD
|
3 года (07.04.2017 — 06.04.2020),
раз в 3 месяца
|
ООО «ПрофитЗерноМаркет»
Номер выпуска: 1
|
7%,
1000 USD
|
5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022),
раз в 3 месяца
|
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Номер выпуска: 3
|
6,5%,
1000 USD,
10.08.2018 — 09.11.2018
|
5 лет (10.08.2018 — 09.08.2023),
раз в 3 месяца
|
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Номер выпуска: 4
|
6,5%,
1000 USD,
10.08.2018 — 10.12.2018
|
5 лет (10.08.2018 — 09.08.2023),
раз в 3 месяца
|
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»
Номер выпуска: 1
|
6%,
1000 USD,
23.08.2018 — 22.08.2019
|
7 лет (23.08.2018 — 22.08.2025),
раз в 3 месяца
|
ООО «Финпрофит»
Номер выпуска: 1
|
8,5%,
1000 USD
|
3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020),
ежемесячно
|
ООО «Финпрофит»
Номер выпуска: 2
|
7%,
1000 USD
|
3 года (с 19.08.2018 по 31.07.2021),
ежемесячно
|
ОАО «Элема»
Номер выпуска: 2
|
7,5%,
100 USD
|
3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020),
ежемесячно
|
ОАО «Элема»
Номер выпуска: 3
|
6,5%,
100 USD
|
3 года (с 18.06.2018 по 17.06.2021),
ежемесячно
|
Приорбанк
Номер выпуска: 27
|
11,5%,
10 бел. руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
|
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
раз в 3 месяца
|
Приорбанк
Номер выпуска: 28
|
10,5%,
10 бел. руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
|
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
раз в 3 месяца
|
Приорбанк
Номер выпуска: 29
|
9,5%,
10 бел. руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
|
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
раз в 3 месяца
|
Приорбанк
Номер выпуска: 30
|
7,5%,
1000 бел. руб.,
с 29.12.2017 по 29.12.2027
|
10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027),
раз в 3 месяца
|
Альфа-Банк
Номер выпуска: 26
|
8,75%
5000 бел. руб.
с 27.11.2017 по 27.11.2021
|
1824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022),
раз в 3 месяца
|
Альфа-Банк
Номер выпуска: 27
|
7,5%
100 000 рос. руб.
с 27.11.2017 по 27.11.2021
|
3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027),
раз в 3 месяца
|
Альфа-Банк
Номер выпуска: 28
|
10%
5 000 бел. руб.
с 30.04.2018 по 01.02.2024
|
2 187 (с 30.04.2018 по 25.04.2025),
раз в 3 месяца
|
Альфа-Банк
Номер выпуска: 29
|
10%
5 000 бел. руб.
с 30.04.2018 по 01.02.2021
|
1 123 (с 30.04.2018 по 27.05.2021),
раз в 3 месяца
|
Белагропромбанк
Номер выпуска: 216
|
4%
1000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
|
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019),
раз в 6 месяцев
|
Белагропромбанк
Номер выпуска: 217
|
4%
5000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
|
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019),
раз в 6 месяцев
|
Белагропромбанк
Номер выпуска: 219
|
3,5%
1000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
|
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019),
раз в 6 месяцев
|
Белагропромбанк
Номер выпуска: 220
|
3,5%
5000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
|
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019),
раз в 6 месяцев
|
Белагропромбанк
Номер выпуска: 221
|
3,5%
1000 EUR
с 15.05.2017 по 05.11.2018
|
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019),
раз в 6 месяцев
|
Белгазпромбанк
Номер выпуска: 41
|
2,5%
10 000 USD
с 1.08.2018 по 31.07.2019
|
1 095 календарных дней (1.08.2018 — 31.07.2021),
раз в 2 месяца
|
Белгазпромбанк
Номер выпуска: 42
|
2%
5 000 EUR
с 1.08.2018 по 31.07.2019
|
1 095 календарных дней (1.08.2018 — 31.07.2021),
раз в 2 месяца
|
Технобанк
Номер выпуска: 013
|
6%
1000 USD
|
4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018),
раз в 6 месяцев
|
Беларусбанк
Номер выпуска: 220
|
2,5%
100 USD
|
2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020),
раз в 3 месяца
|
Беларусбанк
Номер выпуска: 221
|
2,2%
100 USD,
с 29.08.2018 по 26.02.2021
|
3 года (с 29.08.2018 по 30.08.2021),
раз в 6 месяцев
|
Беларусбанк
Номер выпуска: 222
|
2,3%
100 USD,
с 29.08.2018 по 26.02.2022
|
4 года (с 29.08.2018 по 30.08.2022),
раз в 6 месяцев
|
Беларусбанк
Номер выпуска: 223
|
1%
100 EUR,
с 29.08.2018 по 26.02.2021
|
3 года (с 29.08.2018 по 30.08.2021),
раз в 6 месяцев
|
Беларусбанк
Номер выпуска: 224
|
2,3%
100 EUR,
с 29.08.2018 по 26.02.2022
|
4 года (с 29.08.2018 по 30.08.2022),
раз в 6 месяцев
|
ЗАО «Айгенис»
Номер выпуска: 2
|
5,6%
1000 USD
|
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020),
раз в год
|
ЗАО «Айгенис»
Номер выпуска: 3
|
6,05%
1000 USD
|
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020),
раз в год
|
ЗАО «Айгенис»
Номер выпуска: 4
|
6,65%
1000 USD
|
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020),
раз в год
|
ЗАО «Айгенис»
Номер выпуска: 5
|
3%
1000 USD
|
1 год (с 23.04.2018 по 22.04.2019),
раз в год