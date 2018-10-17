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Автомобиль по цене iPhone Xs Max. Мы нашли машины за 5 тысяч рублей, которые лучше, чем айфон

18.10.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси совсем скоро начнутся продажи нового iPhone Xs Max за 4999 рублей. Мы решили, за такие деньги можно поискать и автомобиль, которым тоже будет не стыдно похвастаться. И это не «Пассат"-универсал, хотя против него мы ничего не имеем.


BMW E36 Coupe

Начнем с марки, которая неизбежно появляется на горизонте, как только речь заходит о возвышении собственного величия. Подержанная BMW — разве может быть лучшая альтернатива айфону? За стоимость нового смартфона можно купить знаменитое купе E36 середины 90-х годов. Скорее всего, это будет машина с «механикой» и двухлитровым бензиновым мотором. Этого сочетания хватает, чтобы пустить пыль в глаза как в прямом, так и в переносном смысле.


Alfa Romeo 156

Среди переднеприводных легенд за сумму в 5 тысяч рублей можно купить еще способную передвигаться самостоятельно Alfa Romeo 156 1997−2000 годов. Больше чем на базовый мотор 1,6 литра либо чуть более мощный 1,8 л рассчитывать не стоит. Хотя есть предложения с дизелем 2,4 литра и даже 2,5-литровым V6. Так что в придачу к потрясающей управляемости (если она еще осталась), вы получите и сочный звук «шестерки». Но чтобы вкусить всю прелесть Alfa Romeo, автомобиль должен быть в идеальном состоянии.


Volvo 960

Если нужно не пыль в глаза пускать, а проявить себя солидным и состоявшимся, то мы рекомендуем Volvo 960. В смартфонный лимит по цене вписывается автомобиль 1994−96 годов выпуска. Но рассчитывать на экономичный мотор не стоит, а вот «автомат» с большой вероятностью будет. Внутри — настоящая шведская роскошь. Правда, Volvo грешат растрескивающейся кожей (если она еще осталась на креслах), но могут похвастаться крепкими и устойчивыми к ржавчине кузовами.


Pontiac Sunfire

Если на вопрос: «Ты на чем ездишь?» — ответить: «На Pontiac Sunfire», то 99% белорусов одобрительно покивают, поцокают и отойдут. Потому что вряд ли знают, что это за машина, и подумают, что это шестилитровый мускул-кар. Но звучит, согласитесь, внушающе, так что рекомендуем к покупке. И не беда, что у нас две такие машины на всю страну. За стоимость нового айфона вы получите самое настоящее купе, пусть и переднеприводное. Да, 1996 год выпуска, мотор 2,2 литра и внешность на любителя, но ведь это Pontiac!


Saab 9−3

Если постараться и поискать, то можно нарваться на шведский «самолет» Saab 900 или 9−3. Только обязательно турбо! Без турбо никакого чуда не произойдет. Автомобиль, на удивление, не выглядит устаревшим, его дизайн — неувядающая классика. За 4999 рублей можно рассчитывать на машину 1995−98 годов выпуска в слегка уставшем состоянии. Зато моторы Saab без проблем «чипуются», так что на выходе можно легко получить больше 220 лошадиных сил и «рвать» со светофоров BMW E36.


Honda Accord Coupe

Все знают, что Honda — это японская BMW. Но мелкий и несолидный Civic нас не интересует. А вот Honda Accord Coupe — в самый раз. За 5 тысяч рублей выбор сводится к нескольким экземплярам 1994−1997 годов выпуска. Мотор — 2,2 литра, кузов обычно требует переварки (нормальная картина для «японцев» середины 90-х). Но выглядит машина строго, лаконично, мотор «везет» отлично. Надо брать.


Chrysler Sebring Cabrio

А как же кабриолет? Это ведь такая машина, на которую смотрят и завидуют, даже если ей 30 лет от роду. Откатать последние погожие деньги без крыши дорогого стоит. Впрочем, не так уж и дорого. За все те же 5 тысяч рублей мы бы выбрали Chrysler Sebring Cabrio (хотя вариант Peugeot 307 нам тоже понравился). Но полноразмерный Sebring способен с комфортом разместить четверых человек в салоне, да и выглядит солиднее и презентабельнее. И чего уж там — дороже. Опять же, «автомат» прекрасно подходит для неспешного фланирования по улицам города.


Mercedes-Benz S-class W140

Наверное, вы уже успели подумать: «А где же Mercedes?» Он есть у нас. Как туз в рукаве. Оказывается, за несчастные 5 тысяч рублей можно купить аж целый Mercedes-Benz S-класс W140! Да еще с пятилитровым мотором! Вот уж где заплатил копейку, а уважения и почета — на 100 рублей. Главное потом — не влезть в кредит на заправку.

 
 
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В Беларуси скоро начнутся продажи нового iPhone Xs Max. И стоить он будет 4999 рублей. Мы решили, что за такие деньги выберем автомобиль, которым тоже не стыдно...
 
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