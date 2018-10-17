Акция «Стоп-заяц!» пройдет на Белорусской железной дороге 19 октября



Белорусская железная дорога проведет 19 октября акцию «Стоп — заяц!», направленную на повышение культуры пассажиров в поездах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Представители Белорусской железной дороги проверят наличие проездных документов у пассажиров поездов региональных линий экономкласса при посадке или высадке из поезда. Участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД, в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.

С начала года контролеры-ревизоры пассажирских поездов Белорусской железной дороги провели 41 513 проверок, что на 271 больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества проведенных проверок.

За 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено 6 633 безбилетных пассажира, из них 5 662 уплатили штраф на месте. За курение в неустановленных местах оштрафовано 270 человек. В результате контроля в поездах взыскано Br138,4 ты. штрафа и тарифа.

В БЖД напоминают, что в настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (сейчас базовая величина составляет Br24,5). Также предусмотрена административная ответственность (штраф в размере 0,2 базовой величины) за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные законодательством нормы бесплатного провоза (весом более 36 кг либо размером, превышающим по сумме трех измерений 200 см). Штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий составляет 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях — 1 базовую. За курение в неустановленных местах предусмотрен штраф до 4 базовых.