В Крыму студент расстреливал людей из ружья и взорвал бомбу в керченском колледже – погибли 19 человек, 50 ранены, нападавший застрелился (+ видео)



Днём 17 октября около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Начиненное металлическими предметами устройство было установлено в столовой. По словам очевидцев, затем началась стрельба. Жертвами в керченском колледже стали дети и преподаватели.

Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

«Исходя из картины преступления следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении СК.

РИА «Новости» со ссылкой на документы о зачислении сообщает, что Росляков учился на электромонтажника и был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года.

«Из показаний учеников стало ясно, что один из учащихся незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — рассказал собеседник РБК. — Также ученики рассказали, что слышали про этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

Следствие не исключает, что нападавший в Керчи действовал не один. «Предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Также в колледже в Керчи нашли еще одну бомбу. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский. Где именно оно располагалось, не уточняется. «Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — рассказал он.

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Учащаяся керченского колледжа рассказала о первых минутах после взрыва

«Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация», — рассказала студентка колледжа Виктория.

Девушка вместе с одногруппниками находилась во втором здании учебного заведения, и во время перемены они переходили из корпуса в корпус. В этот момент прогремел взрыв. Учащиеся техникума выбежали на улицу и бросились врассыпную.

«Мы начали перелазить через забор. Мы увидели несколько раненых девочек, при нас подстрелили мальчика. Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор. Часть студентов перелезла через забор, часть зашла в заброшенное здание, повыбивали там стекла, вылезли через окна и убежали», — добавила девушка.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на политехническом колледж в Керчи, где после стрельбы и взрыва погибли 19 человек и еще 50 были ранены. Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Главный обвиняемый — студент четвертого курса Владислав Росляков. После взрыва он свел счеты с жизнью. Причины его поступка пока остаются тайной. Одногруппники говорят, что он был довольно замкнутым, интересовался маньяками. Не исключено, что молодой человек решил повторить сценарий пресловутого «Кобумбайна», когда ученики устроили в школе бойню, чтобы прославиться.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье 205 УК(«Теракт»), однако затем переквалифицировал на статью 105 («Умышленное убийство двух и более лиц»). Примерно в 12:15 в столовой колледжа, где на обед собрались студенты, сработало самодельное взрывное устройство. Оно было начинено обрезками гвоздей и другими металлическими предметами для большего поражающего эффекта. Это характерный почерк террористов, поэтому версия теракта появилась первой.

В самом колледже установлена система видеонаблюдения, так у спецслужб быстро появились зацепки. По данным паблика Mash, на кадрах, которые получили оперативники, видно, что в колледже находился парень с автоматом в руках. Силовикам были выданы ориентировки на молодого человека, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Возраст 20-25 лет.

Первые секунды после нападения. Студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой гуляет Влад Росляков. Перелезают через забор, прячутся в кустах.

Один из студентов политеха, который помогал эвакуировать раненых, пересказал Mash слова своего одногруппника. Тот видел подозреваемого и сам момент теракта.

— Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике, — рассказал студент.

Родители Влада Рослякова давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда парень приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой. Но очень редко.

Мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын.

Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда — в том числе — отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших — женщина была на рабочем месте и принимала пациентов.

По данным паблика Mash, вход в политех охраняла единственная вахтерша — Наталья Паникоровская. Она пыталась спасти детей и стала одной из первых раненых. Сейчас женщина в больнице с огнестрелом, за её жизнь борются врачи.

В здании политехнического колледжа работают саперы, следователи и спасатели. Когда они стали разбирать завалы на одном их этажей, то обнаружили тело подозреваемого.

Оперативники срезу же отправились к нему домой, где провели обыски и изъяли все, что поможет выяснить все обстоятельства нападения. По предварительным данным, недавно Росляков оформил разрешение на охотничье оружие, поэтому мог иметь его дома.

Одногруппники говорят, что парень был замкнутым и увлекался маньяками. Есть основания полагать, что Росляков решил прославиться, повторив «Колумбайн». Это бойня, которая произошла 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо. Тогда два старшеклассника — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — напали на школу с огнестрельным оружием и взрывчаткой. 13 школьников были ими убиты, ещё 37 ранены. Сами нападавшие застрелились.

Как выяснилось, они планировали это нападение давно. Школьники создали сайт, на котором делились своими планами. Они вели личные дневники и снимали видеоролики, демонстрировавшие наличие у них оружия. У них даже был свой образ — чёрные плащи в пол. За несколько месяцев до атаки Харрис и Клиболд купили несколько карабинов и пистолет. Пользуясь инструкциями из Интернета, друзья изготовили 99 взрывных устройств различных конструкций и размеров.