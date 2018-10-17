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До +22 градусов ожидается 18 октября
18.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В четверг, 18 октября, в Беларуси по-прежнему сохранится не по-осеннему теплая погода. В некоторых регионах воздух прогреется до 22 градусов тепла.
Согласно прогнозам, сегодняшний день выдастся почти безоблачным, также не ожидается осадков. Однако в отдельных районах возможен туман.
Ветер будет южным, слабым. Ночная температура составляла от 3 до 8 градусов. А в некоторых районах республики столбики термометров не опускались ниже +2 градусов. Днем же белорусов вновь порадует летнее тепло – прогнозируется от 16 до 22 градусов выше ноля.
Похолодание ожидается в последнюю декаду октября.
Белновости.
Фото Снежаны ЖУРНЕВИЧ.
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Согласно прогнозам, сегодняшний день выдастся почти безоблачным, также не ожидается осадков. Однако в отдельных районах возможен туман.
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