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До +22 градусов ожидается 18 октября

18.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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До +22 градусов ожидается 18 октября

В четверг, 18 октября, в Беларуси по-прежнему сохранится не по-осеннему теплая погода. В некоторых регионах воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Согласно прогнозам, сегодняшний день выдастся почти безоблачным, также не ожидается осадков. Однако в отдельных районах возможен туман.

Ветер будет южным, слабым. Ночная температура составляла от 3 до 8 градусов. А в некоторых районах республики столбики термометров не опускались ниже +2 градусов. Днем же белорусов вновь порадует летнее тепло – прогнозируется от 16 до 22 градусов выше ноля.

Похолодание ожидается в последнюю декаду октября.

 

Белновости.

Фото Снежаны ЖУРНЕВИЧ.

 
 
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Согласно прогнозам, сегодняшний день выдастся почти безоблачным, также не ожидается осадков. Однако в отдельных районах возможен туман.
 
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