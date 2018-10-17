Ля Парнаса

Первая зарплата

- Многие мои однокурсники собираются летом съездить на море! — пожаловалась матери Оля, студентка политехнического техникума. — А мне придется июль и август провести в душном городе.

— Сама знаешь, какие у нас зарплаты, долги за коммунальные услуги отдать не можем, меня только что сократили, — вздохнула мама. — В этом году у нас нет денег на путевку.

Оля обиженно фыркнула. Что она расскажет однокурсницам, которые придут 1 сентября в техникум загорелыми, полными новых впечатлений от летнего отдыха?

— Давай-ка, дочка, попробуй заработать сама, все-таки уже совершеннолетняя, — отец положил перед Олей газету бесплатных объявлений. — Вот, требуются расклейщики листовок, сезонные продавцы.

Из множества предложений Оля выбрала одно: «Торговая компания по продаже косметики приглашает на лето активных молодых людей». Оля надела лучшее платье, туфли на шпильках и отправилась на собеседование в фирму, которая располагалась в обычной городской квартире.

Старший менеджер Лёша критично осмотрел Олин наряд.

— В этом ты по городу долго не пробегаешь, — вздохнул парень, — завтра приходи в кроссовках и джинсах. И захвати с собой большую хозяйственную сумку.

Оля удивилась. Она уже представляла, как будет гордо расхаживать по торговому залу и советовать покупательницам, какую помаду или тушь лучше приобрести. Хозяйственная сумка и кеды в эти мечты никак не вписывались. Лёша терпеливо объяснил: ему нужны ребята, готовые несколько часов в день обходить различные организации с тяжелыми сумками и продавать недорогую косметику. Оля вернулась домой разочарованная.

— Что, не нашла «работу мечты»? — посмеялся отец. — Думала, будешь ходить на каблуках да улыбаться, а в конце месяца получать за это солидные деньги? Нет, Оля, так просто никто хорошую зарплату платить не станет. Деньги, дочь, особенно первые в жизни, потом и кровью достаются.

«Да ну ее, эту компанию сомнительную, — шепнул девушке внутренний голос, — лучше сходим на городской пляж, позагораем».

На следующее утро Оля встала пораньше, вытащила из шкафа джинсы и большую матерчатую сумку.

— Думал, ты точно не придешь, — улыбнулся Лёша, выдавая Оле духи, шампуни, кремы, помаду, тушь и разноцветные тени для глаз.

За два летних месяца девушка изучила родной город и близлежащие поселки вдоль и поперек. Блокнот распух от многочисленных записей телефонных номеров различных организаций, где девушке делали заказы. Косметика была неплохого качества, стоила действительно недорого. Оля продавала ее в парикмахерских, детских садах, магазинах, на предприятиях, даже на любимом городском пляже она умудрилась выгодно реализовать партию кремов для загара. В начале двухтысячных народ еще не был избалован сетевыми компаниями и дискаунтерами по продаже косметики, товар брали охотно. К концу дня у Оли гудели ноги и кружилась голова.

Первая зарплата оказалась больше, чем весь месячный бюджет семьи. Оля отдала деньги матери. И на оплату коммунальных услуг хватило, и на новую одежду, и на подарки всем родным.

— Как прошло лето? Хорошо отдохнула? — спрашивали однокурсницы 1 сентября.

— Отлично! — честно ответила Оля. — Теперь я знаю, что деньги легко не достаются.

Евгения САБИЦКАЯ.

Душа маці

Нічога так не шкода мне,

Як тых гадоў, што праляцелі,

І валасоў, што сівізной

Пакрылі белыя мяцелі.

І тых зязюль, што раніцой

Жыццю надзею надавалі,

І салаўёў, што ў гаі

Каханню песню напявалі.

Нічога так не міла мне,

Як прызба матчынай хаціны,

І кожны кут, што агарне

Дзіцячым цёплым успамінам.

І шлях той, што цяпер вядзе

Мяне дадому вельмі рэдка,

І горкі сум, бо тых няма,

З кім сэрца можа адагрэцца.

Нічога так не горка мне,

Як з дзіцем жыць не па суседству,

У марах, думах і ў снах

Жадаць, каб з ім хутчэй сустрэцца.

Нічога так не сумна мне,

Як бачыць сцежкі пуцявыя,

Якія ўдаль не павядуць,

Дзе мы хадзілі маладыя.

Але аб тым не шкода мне,

Што след пакінула на свеце.

Ён не заплямлены нідзе,

Ён не загублены нідзе -

Няхай ім ганарацца дзеці!

Матери

Когда я в этот мир пришла,

Я вдруг увидела светило

Прекрасных, добрых, ясных глаз

Моей богини — мамы милой.

Она на радость родила

И в долгий путь благословила,

А чтоб удачу обрела,

Водой святою окропила.

Цены на свете нет такой,

Чтоб отплатить богине этой

С безмерно доброю душой.

Ее любовью все согрето.

Ей сила редкая дана:

Любить и жертвовать собою,

Святая роль отведена:

Жить для детей, жить их судьбою.

И сколько б ни прошло веков,

Ни улетело вдаль столетий -

Не подобрать сердечней слов:

Богиня-мать — одна на свете.

Светлана СТУДЕНЦОВА

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Золата з прысмакам вайны

Бабуля Ліза неяк расказала ўнуку Тарасу аб тым, што ў лесе, недалёка ад вёскі, знаходзяцца могілкі, на якіх пахаваны ў час вайны нямецкія салдаты. У 90-я гады, падчас перабудовы, унук надумаўся правесці там раскопкі…

Улетку ўзяў Тарас водпуск, захапіў розныя прылады і прыехаў ў вёску, да бабулі. Назаўтра з сякерай ды рыдлёўкай адправіўся ён шукаць тое месца. Вялікай цяжкасці гэта не выклікала, бо бугарочкі зямлі, паросшыя зверху травой, выдавалі яго самі за сябе.

У першы дзень хлопец толькі расчысціў пляцоўку ад хмызняку ды зняў верхні пласт зямлі. Увечары бабуля Ліза, паставіўшы вячэру на стол, сказала:

- Здагадваюся я, што ты рабіць надумаў. Не трэба, унучак. Хоць і ворагі там пахаваны, але ж і яны людзі. Не бяры грэх на душу.

Засмяяўся Тарас і адказаў:

- Не хвалюйся, дрэннага не здарыцца.

У наступныя дні хлопец працягваў пачатую справу. Да канца тыдня дакапаўся ён да долу: убачыў салдацкія косці, у адным месцы ўдалося падабраць раменную бляшку, а крыху далей, у пяску, ляжалі пяць залатых зубоў. Узрадаваўся Тарас, а ўвечары паказаў знаходку бабулі. Тая толькі рукой махнула ды прамовіла: «Не ўсё тое золата, што блішчыць»…

На наступны дзень хлопец зноў засыпаў магілы пяском, разраўняў пляцоўку. Але, вяртаючыся назад, прама на роўным месцы падвярнуў нагу — ледзь дабраўся да вёскі. Бабуля рабіла ўнуку розныя прымочкі, націрала настоямі з лекавых траў.

— Нездарма тое, унучак, — казала яна. — Гэта знак звыш, папярэджанне аб тым, што нельга так рабіць.

Праз некалькі дзён Тарас паправіўся і вярнуўся ў горад. Знойдзенае золата аддаў ён на пераплаўку. Прайшло колькі часу — хлопец ажаніўся, нарадзілася дачка. Усё ішло добра. Аднойчы Тарас успомніў пра залаты запас: з яго зрабілі жонцы пярсцёнак, а сабе паставіў некалькі залатых каронак на зубы.

Але неўзабаве ўбачыў Тарас, што нешта пачало адбывацца ў сям’і: спачатку дачка захварэла, потым жонка. А самому здавалася, што ён увесь час адчувае на зубах цяжкі прысмак нечага чужога, страшнага. Сабраўся аднойчы хлопец ды прыехаў за парадай да бабулі Лізы. Тая адразу выказала меркаванне, у чым тут прычына. Параіла наведаць царкву, а золата аднесці на ранейшае месца.

Так Тарас і зрабіў. Свае залатыя каронкі зняў у паліклініцы, жончын пярсцёнак таксама паклаў побач, а потым увесь залаты скарб адвёз на ранейшае месца… І так лёгка стала яму, быццам крылы за спіной выраслі. Паступова і ў сям’і ўсё стала наладжвацца. Праз некаторы час гісторыя пра золата з прысмакам вайны ўжо нічым аб сабе не напамінала і хутка забылася.

Галіна КАВАЛЁВА

Град-Городок

Мой город тих и неприметен,

Названьем скромен — Городок,

Стоит, как в сказочном завете,

На перепутье трех дорог.

Свернешь на запад — быть женатым,

Там земли девицы-Литвы.

На юг поедешь — быть богатым,

Коль Соловья минуешь ты.

А ляжет путь на север дивный -

Готовься тяжкий крест нести:

Тебе огонь и холод-ливни,

И трубы медные пройти.

Дойдешь — и обретешь все сразу:

Жену и брата, хлеб и кров,

Защиту от дурного глаза

И Богородицы покров!

Град-Городок — сердечко дружбы,

Его толчки в моей груди.

Петровым камнем Богу служит,

С какого боку ни гляди!

Наталья Советная

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Пакарыў «Арарат»

Маючы за плячыма амаль 90 гадоў, Лявон і зараз любіць пажартаваць і, седзячы на прызбе, расказвае вяскоўцам шмат гісторый ды баек. З асаблівай асалодай слухаюць яны пра «пакарэнне гары Арарат».

Працаваў некалі Лявон у калгасе на трактары Т-74. Быў стальны сябар на гусенічным ходзе, таму ўвосень ды ўзімку не было ў механізатара ніводнага дня, каб хто з сяльчан не папрасіў дапамагчы. Каму стог сена на вялізнай валакушы прыцягнуць, каму дровы ці яшчэ што. Вядома ж, разлічваліся з Лявонам бутэлькай гарэлкі. А пасля ўжо ўсяляк прыходзілася дадому дабірацца: калі знаёмыя прывядуць, а бывала, што і па-пластунску пераадольваў некалькі метраў. Злавалася жонка, дзеці глядзелі, як на дзіва. А раніцай, як бы там не было, ён прачухваўся ды спяшаўся на работу, прасіў пры гэтым дараванне ў сваёй Кацярыны.

Але аднойчы адбылося з Лявонам незвычайнае здарэнне: цягаў ён зімой скірды саломы да фермы ў суседняй вёсцы, а тут сваяк Рыгор прыйшоў. Папрасіў той стажок сена падцягнуць бліжэй да хлява. Сказана — зроблена. Вырашылі, што Лявон пераначуе ў жончынай радні. Увечары выпілі па-сваяцку, пагаварылі. Але ж праз некаторы час уздумаў Лявон дадому ехаць — ніякія ўгаворы не падзейнічалі…

Забраўся ён у кабіну, завёў трактар і вырашыў напрасткі дабірацца да вёскі — праз поле. А пра тое, што там былі вялізныя бурты з бульбай, ён і не ўспомніў. Колькі часу ехаў, мужчына не памятае. Толькі трактар як ішоў роўна, раптам пачаў узбірацца некуды высока-высока. Лявону здалося, што нейкая невядомая гара з’явілася ў іх мясцовасці. Раптам яго Т-74 спыніўся. У цемры нельга было разабраць, дзе і што адбываецца, ды і сон змарыў Лявона…

Прачнуўся ён раніцай ад таго, што нехта штурхае яго ў плячо. Расплюшчыў вочы — старшыня стаіць, Іван Пятровіч.

— Уставай, альпініст, — кажа той, — вяршыню ты ўжо пакарыў. Праўда, не на Арараце аказаўся, а на бурт з бульбай уз’ехаў. Таму «ўзнагародай» для цябе будзе перавод на іншую работу — вазіць на кані корм цялятам.

Сорамна стала Лявону, а тут і Кацярына яго прыбегла, закрычала. Схіліў галаву мужчына, спусціўся на зямлю з бурта, а трактар старшыня забраў у майстэрню. Дома шмат аб чым перадумаў Лявон і вырашыў больш не браць гарэлку ў рот.

Праз некаторы час Іван Пятровіч зноў дазволіў працаваць на Т-74, бо бачыў, што тое здарэнне не толькі стала добрым урокамЛявону, але і ад гарэлкі адвучыла назаўсёды. Так і дапрацаваў мужчына на трактары да выхаду на пенсію, з жонкай ладзіў, дзяцей добрых вырасціў. А калі збіраюцца цяпер на яго падворку жыхары вёскі пра жыццё-быццё пагутарыць ды маладосць успомніць, то Лявон абавязкова расказвае ім розныя цікавыя байкі. А гісторыя пра пакарэнне «горнай вяршыні» стала галоўнай сярод розных жартаў ды ўспамінаў, якія ўжо не адзін раз чуюць сяльчане.

Галіна КАВАЛЁВА.

Я ей в глаза влюбленно загляну

Красивым платьем зашуршала осень

и плачет, чтобы ей сентябрь продлить.

Давай и мы у Боженьки попросим

счастливых дней

с дождями нам

пролить.

От суеты, от бед и расставаний

давай укроемся осеннею листвой,

закружим счастье тихими словами

тут, в деревеньке с нежной синевой.

Мы стали проще. Это наши годы

разбавили случившуюся быль.

Лишь раны в сердце — хуже непогоды.

Они, как вехи непростой судьбы.

Красивым платьем зашуршала осень.

Я подойду к ней, молча обниму.

Скажу: — Скучаю и надеюсь очень- очень…

И ей в глаза влюбленно загляну.

Что грустишь, осенний лист?..

Что грустишь, осенний лист,

голову повесив?

Полетишь ты скоро вниз

над родным Полесьем.

Вот и я с улыбкой жду

этот миг прощальный,

весь продрогший на ветру

пред дорогой дальней.

Вот и я, как ты, притих

над своей печалью.

А из сердца к звездам стих

просится ночами.

А из сердца льется грусть

от воспоминаний,

что возьму с собою в путь,

отправляясь к маме…

В том краю, где ждет Господь,

нарисую лето

и любимую, что ждет,

верно ждет поэта.

Нарисую там душой,

чем живет Полесье,

и как месяц хорошо

нынче ноги свесил.

Ты подумаешь, дожди…

Появившись в этот раз,

осень дерзко улыбнулась!

Тронул сердце холод глаз,

а в душе печаль проснулась…

Я шепнул ей: «Ты прости

за случайные обиды…

Нам с тобою — по пути,

жаль, что солнышка не видно».

Закружил волшебный вальс

наших чувств в земном пространстве!

Слезы падали из глаз

на осеннее убранство.

Ты подумаешь: дожди

снова льются с перебором,

А ведь это так грустит

дева-осень непокорно!

Анатолий ЛИБЕРОВ

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КОТЁНОК

В подвале окотилась бездомная кошка. Котята получились прехорошенькие: беленькие, голубоглазые, с рыжими и черными пятнышками по бокам. Подкармливали их и маму-кошку всем домом: ставили блюдца с молоком, выносили кусочки мяса, ливерной колбасы. Малыши через несколько недель твердо встали на лапы и выбирались из разбитого подвального окна на улицу.

На первом этаже дома жил Боря, мальчик лет десяти, со старшей сестрой и родителями. Воспитывали его строго: отец не раз хватался за ремень, чтобы проучить за полученную «двойку», беспорядок в комнате, прогулы уроков в музыкальной школе. На улицу поиграть с другими ребятами Борю, конечно, пускали, но с условиями: не бегать, возвращаться домой к семи вечера, не трогать ни в коем случае бездомных животных, которые могут заразить неприятными болезнями. И если первые два пункта Боря старался выполнять, то последний он игнорировал: как можно не взять на руки симпатичных котят, живущих в подвале?

Одного из них, самого шустрого, Боря решил взять домой. В конце концов, четверть он окончил почти на одни «пятерки» и даже удостоился похвалы педагога из ненавистной «музыкалки». Значит, родители должны разрешить поселить дома питомца. Возвращаясь домой после школы, Боря поймал понравившегося шустрика и принес его в квартиру. До вечера, пока не вернулись с работы отец и мать, они с сестрой играли с котенком, утроив ему в коробке из-под телевизора дом, а в пластиковом тазике — туалет с песком.

— У нас теперь будет жить котенок! — радостно сообщил Боря родителям.

Мать испуганно посмотрела на отца. Тот взял Борю за руку:

— Ты понимаешь, Борис, что животное в квартире держать нельзя. Оно порвет нам новые обои, испортит паркет, а на дорогом диване, который мы недавно купили, будут постоянно оставаться клоки шерсти. Получается, зря я потратил деньги и время на ремонт этим летом? Никаких животных, пока я жив!

— Но котенок ведь совсем маленький, а скоро зима, — попытался защитить нового друга Боря, — ему будет холодно в подвале. Там окно открытое.

— А вот тут ты прав, — отец поднял вверх палец, — я завтра же зайду в ЖЭК и заставлю их застеклить подвал и повесить на нем замок. — Везде должен быть порядок: и в квартире, и в подвале. Котенка я пристрою в хорошие руки.

На следующий день подвальное окно застеклили, а котята вместе с мамой-кошкой исчезли. Ребята во дворе сообщили Боре, что его отец вызвал отлов, и котят, скорее всего, уничтожили. Борю долго дразнили «сыном живодера».

Отец постарел, перенес два инсульта. Борина мать с ним развелась, и теперь он коротал дни в компании сиделки, которую оплачивал Борис. Сын в отцовской квартире старался не появляться, не было у него желания общаться с человеком, который, даже будучи прикованным к постели, учил его жить и надоедал бесконечными нравоучениями. Сестра как-то обмолвилась, что Боре с женой следовало бы забрать отца к себе, в просторную квартиру, но брат наотрез отказался.

Как-то поздней осенью сын Бори принес домой маленького котенка.

— С ума сошел, — возмутилась жена, — притащил с улицы животное, будет в доме беспорядок! — и посмотрела на Борю, ожидая поддержки.

— Главное, чтобы человеком хорошим вырос, — Боря достал с антресолей картонную коробку, — а с порядком мы как-нибудь разберемся.

Евгения САБИЦКАЯ.

Памежжа маё, Парубежжа

Яно не знямела ўва мне,

І мною гамоніць Памежжа,

Вяршыняй на роднай сасне

У мове маёй — Парубежжа.

Дарэмна і правіць мяне,

Дарэмная гэта прыгода.

Памежнае слова, жыві

У поўнай сявеньцы народа.

Літвін, маскавіт і яўрэй

Сюды закладалі пярсцёнкі.

Начуе паляк ля дзвярэй -

Нямала папоўніў скарбонку.

Паўшар’е прапісана, можа,

У мове майго Раздарожжа.

І ўсё не змаўкае, пяе

І намі гамоніць Памежжа.

Вяршыняй на роднай сасне

У мове жыве Парубежжа.

Шукаем каралі

Каралі (на мясцовай гаворцы — «кралі») янтарныя (бурштынавыя) прывозілі ў нашу мясцовасць плытагоны, гандляры з Рыгі, калі былі яшчэ сплаўнымі і судаходнымі нашы рэкі: Обаль, Ловаць, Кастля, Мяжа, Лужаснянка. Яшчэ ў 60-я гг. ХХ ст. у кожнай з нашых вёсак каралі насілі старэйшыя жанчыны з буйных жоўтых, чырвоных, з добрую вішню, пацерак. Мо з далёкіх часоў зберагалі іх сем‘і і верылі ў гаючую сілу бурштыну.

Мядова вякі малявалі, барвова

На вобраз славянкі — каралі.

Янтарныя гронкі чароўнаю мовай

Жаночыя лёсы вянчалі.

Нібы абяцанні любові-кахання,

Забавачкі тыя, каралі.

Яны — дакрананне да свету паданняў,

Якія стагоддзі злюлялі.

Знахаркі казалі: «Яны ратавалі

З нямогласці, немачы, здрады».

І звыкла жанчынам слязою бурштыну

Жыццёвы наводзіць парадак.

За жменяю, нізкай каралін балтыйскіх

Кружу на Славянскім базары.

Дачкам-крывічанкам караліны блізка

Да сэрца. Па духу. Да твару.

Мяне ўратуюць ад болю, нападак

Твае папярэдзячы здрады…

Ці лёгка жанчынам, якія бурштынам

Жыццёвы ратуюць парадак?

Тамара ШАГАЛЕЕВА

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«Раечкі»

Сёння дзеду Змітраку ўжо за 80. За гады свайго жыцця ён амаль нікуды з вёскі не выязджаў — застаўся тут пасля вайны. Калі заклалі калгасны сад, даглядаў яго да выхаду на пенсію. А за тое, што выздаравеў у вайну, перанёсшы бранхіт і ангіну, якія напаткалі яго пасля сцюдзёнай балотнай вады, дзе прыйшлося хавацца ад фашыстаў,па сёння ўдзячны яблыкам з цудоўнай назвай «раечкі».

Сям’я Змітрака жыла ў Брэсце. Калі пачалася вайна, яго бацька загінуў у першым баі з ворагам. Суседзі дапамаглі маці і дзецям выбрацца за горад. А потым былі пяць месяцаў блукання па лясах, балотах, пакуль дабраліся да бабулі Марты і дзядулі Ягора ў вёску. На двары ўжо стаяў кастрычнік.

Яшчэ ў дарозе захварэла і памерла ад запалення лёгкіх сястра Зіна. Змітрака з высокай тэмпературай, амаль без прытомнасці, маці на руках прынесла ў бацькоўскі дом. Немцы спалілі вёску: засталося толькі некалькі хат, дзедава таксама ўцалела. Але сад, пасаджаны перад вайной, не захаваўся — дрэўцы загінулі.

Бабуля, каб не чулі, нагаласілася ў невялікім хлеўчуку, а потым адправіла дзеда Ягора на гарышча, дзе віселі на жэрдачцы зёлкі, якія дапамагалі пры розных хваробах. Маці хлопчыка -Ірына — глядзела на сына, ціхенька плакала і выцірала яму мокрай анучкай гарачы лоб і вусны. Час ад часу да хлопчыка вярталася прытомнасць, і тады бабуля старалася даць яму хоць крышачку цёплага адвару з траў. Яна загадала, каб дзед зарэзаў пеўня, які адзін застаўся з усёй гаспадаркі: калі немцы рабавалі вёску, той забіўся пад ганак і сядзеў там, пакуль усё сціхла. Але ж трэба ратаваць унука. У той жа вечар зварылі ў печы булён і далі некалькі лыжачак малому.

Пад раніцу пякельная гарачыня спала, і Змітрок апрытомнеў. Ціха-ціха ён вымавіў: «Яблыкі… Чырвоныя… Хачу». Бабуля з маці расплакаліся: ці то ад радасці, што хлопчыку стала лепш, ці ад роспачы — дзе ўзяць яблыкі? У садах усё апусцела. Пачухаў дзед Ягор патыліцу, доўга нешта шукаў у кладоўцы, а пасля некуды знік…

Дзядуля падаўся да леснічоўкі, дзе некалі расла незвычайная яблыня: вясной яна квітнела рознакаляровым суквеццем, а ўвосень на ёй з’яўляліся маленькія яблычкі — «раечкі». Дабраўшыся да месца, стары не паверыў сваім вачам: увесь дол быў усыпаны чырвонабокімі маленькімі пладамі, некалькі яблычкаў вісела і на дрэве. Дзед набраў «раечак» у торбу, а тыя, што трымаліся на галінцы, акуратна зняў і паклаў у кішэні.

Ужо сцямнела, як ён вярнуўся дадому. Торбу з яблыкамі паставіў ля печы, а з кішэні выцягнуў некалькі «раечак» і падышоў да ложка, дзе ляжаў унук. Ад дотыку дзедавай рукі хлопчык прачнуўся. Убачыўшы яблыкі, ён усміхнуўся і спытаў, адкуль яны ўзяліся. Маленькія чырвоныя «вочкі» пладоў нібы прасілі: «Паспрабуй, адкусі». Змітрок паднёс яблык бліжэй і нясмела адкусіў яго. Гаркавата-салодкі смак падсілкаваў сваім сокам кволенькае цельца дзіцяці. У той вечар хлопчык папрасіў яшчэ адзін яблык. Дзед расказваў яму вясёлыя гісторыі, а потым прыпадняў унука і пасадзіў. Той крыху павесялеў, пацікавіўся, ці ёсць яшчэ яблыкі. «Ёсць, унучак, толькі еш», — адказаў дзядуля.

З кожным днём Змітраку станавілася лепш: бабуля паіла яго сваімі травамі, кампотам з яблыкаў, а дзядуля яшчэ раз наведаўся да леснічоўкі і прынёс «раечак», якія вельмі ўпадабаў унук…

Вясной яны разам выкапалі некалькі парасткаў ад яблыні і пасадзілі за хатай. Прайшоў час…Кожны год багатым ураджаем радуе сад. Сярод розных гатункаў яблыкаў, што ўвосень здымае дзед Змітрок ужо са сваім унукам Іванам, пачэснае месца займаюць «раечкі» — яблыкі ваеннага дзяцінства.

Галіна КАВАЛЁВА.

Шепот букашки

Золото осени кто-то

ночью считает. Безумный,

грустно вздыхает чего-то

он над монетою лунной.

Мало кому-то богатства

дивной порою осенней.

Вызвал у звездного братства

этот глупец сожаление.

кто мы в сиянии сонном

чудных миров отдаленных?

Падают листья со звоном

в мире железобетонном…

Кто мы? Зачем эта тайна

скрыта загадочной смертью,

той, что людьми нежеланна?

Снова никто не ответил.

Что-то шептала букашка,

вдруг разомлев под листочком

нежной от Бога ромашки,

тоненьким голосочком.

Разве услышим мы это

маленькое создание,

полное жизни и света?

Видимо, нам в назидание.

Серая кошка

Серая кошка не понарошку

плакала сердцем, глядя в окошко.

Там замерзал на морозе щенок,

тихо скулил и боролся, как мог.

Он прижимался к чужому подъезду.

Видимо, к людям лелеял надежду.

Месяц качался на звездной дорожке.

Что до щенка ему? Как и до кошки.

Очень торопится редкий прохожий.

Просто не видит он. Это возможно.

Льдинками падают слезы щенячьи.

Рвется на улицу сердце кошачье!

Громко заплакала серая кошка,

стала царапать когтями окошко.

Ночью открыла ей девочка двери,

в то, что на улицу надо, поверив.

Утром заметили серую кошку

прямо напротив родного окошка.

Телом укутав щенка, остывала.

Видимо, верила людям и… ждала.

Анатолий ЛИБЕРОВ

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* * *

Разлука навеки… прощанья… потери…

Родные мои далеко за годами…

Закрыты невидимы времени двери,

А я все ищу, как в тумане блуждая.

В руках моих тоненький

ниточный хвостик -

Размотан клубок до седого предела.

И дальше — лишь радуга -

призрачный мостик

На берег, на тот,

что таинственно белый.

Там бабушка грядки капустные полет,

Крахмалит белье, Богородицу славит.

Там вечером папа читает запоем,

А утром он косит рассветные травы.

Там тетушки, дядюшки

дружной семьею,

Соседи, друзья и знакомые просто.

Заря с золотисто-лучистой косою,

И вечер сиренево-сине-раскосый.

Там любящим взглядом

встречает любимый,

Дыхание рядом,

слова стали лишни…

Ступаю на мостик, но — мимо и мимо!

И катятся с белого берега вишни…

* * *

Пояса мои, поясочки!

Ткали вас с молитвою ночки,

Вечера сплетали да с песней,

К свадьбе — жениху и невесте.

С оберегами от раздора,

От разлучницы и от вора.

Пояса мои, поясочки!

Для сынков родимых, для дочки.

Коловраты на них, зайчики,

Чтоб рождались в роду мальчики.

С богодаровою защитой,

Чаровратом от зла сокрыты.

Пояса мои, поясочки,

Да цветные крестики, точки.

С ратиборцем, зничем, истоком -

Под всевидящим Отчим оком.

Крест для мудрости и от сглаза,

От пожаров да от заразы.

Первый хлебный сноп перевяжет

И в последний час пояс — Княже.

От беды спастись он поможет.

Распоясаться — не дай Боже!

Озарит духовною силой…

Повязаться б им — всему миру!

Наталья СОВЕТНАЯ

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Закон бумеранга

То, что добро и зло обязательно возвращаются к тем, кто их совершил, мама рассказала Ане еще в раннем детстве. Но тогда девочка не придала значения ее словам. Только в подростковом возрасте она поняла, насколько важно обдумывать свои поступки, чтобы не навредить себе или окружающим.

Семья Ани жила очень скромно: мама работала портнихой в ателье, папа — каменщиком в стройтресте. Конечно, они обеспечивали дочь самым необходимым, но девочке очень хотелось иметь красивую одежду, брендовые аксессуары, самую современную модель мобильного телефона и… дорогую кожаную сумку.

Перед своим пятнадцатым днем рождения Аня озвучила мечту. Да, мама сшила ей оригинальный рюкзак из джинсовой ткани, но разве мог он сравниться с изысканным клатчем из натуральной кожи, который купили родители ее подружке?

- Мама, я знаю, что вы мне с отцом подарите, — заявила Аня. — Какой-нибудь шампунь, гель для душа или туалетную воду, купленные по акции в магазине у дома. Но я очень хочу кожаную сумку! У всех девочек в нашем классе такие есть! Обещаю, что не стану потом целый год просить подарки, ни на Рождество, ни на 8 Марта!

— Аня, ты же знаешь, что у нас нет лишних денег, — попыталась возразить мать.

— Тогда ничего не дарите! — обиделась девочка. — И гостей звать не надо, обойдусь без ваших дурацких друзей, все равно запрещаете приводить домой одноклассников.

В тот же день Аня отправилась гулять в городской парк с подружкой Олей. Та «выгуливала» свою дорогую сумку, презрительно косясь на Анин рюкзачок.

— У настоящей женщины может быть дешевая одежда, но аксессуары при этом должны быть дорогими и качественными, — повторяла она слова своей мамы, известной в городе модницы. — Ой, смотри, вот это сумка!

Оля показала в сторону женщины в ярком дорогом наряде. На плече незнакомки красовалась Анина мечта — большая сумка из темно-коричневой блестящей кожи, украшенная серебряными застежками. Девочка не сводила глаз с модницы. А та села на скамейку и принялась болтать по мобильному телефону.

— Ладно, мне пора, — Оля вспомнила, что нужно забрать младшего брата из детского сада. А Аня села на скамейку рядом с незнакомкой и продолжила любоваться ее дорогим костюмом и сумкой.

Внезапно женщина бросила в трубку: «Сейчас буду! Никуда не уезжай!» и куда-то убежала, забыв на лавке свою модную сумку. «Наверняка она скоро вернется за пропажей», — подумала Аня.

Прошел час. Незнакомка так и не появилась. Аня все также сидела на скамейке, охраняя шикарную сумку. Но когда начал накрапывать дождь, и посетители городского парка побежали к выходу, девочка решилась. Она взяла ее в руки и поспешила домой. Оказавшись в комнате, открыла: «Может, в ней есть какие-то документы с адресом владелицы и тогда я верну женщине ее вещь», — размышляла девочка. Но, увы, внутри лежал лишь небольшой кошелек с мелочью и флакончик французских духов.

«Если владелица не хватилась сумки, значит, не очень-то она ей нужна», — утешила себя Аня. Она понимала, что кража — это преступление, но так не хотела отдавать неизвестной женщине находку! Родителям она соврала, что сумку ей подарила мама Оли, решив избавиться от надоевшего аксессуара. А Оле — что купила трендовую вещь за копейки в секонд-хенде.

На день рождения бабушка подарила Ане большую сумму денег. Девочка решила съездить в салон мобильной связи, чтобы купить новый смартфон. В переполненном троллейбусе кто-то разрезал ее дорогую сумку и вытащил все деньги. Аня вернулась домой в слезах.

— Это все из-за сумки, которую я украла, — всхлипывая, призналась она маме.

— Помнишь закон бумеранга, о котором я тебе когда-то рассказывала? — спросила та.

— Да, — ответила девочка. — Я больше никогда не буду брать чужие вещи! Только не наказывай меня, пожалуйста!

Мама не стала ругать дочку, только покрепче ее обняла и прижала к себе:

— Никто не накажет нас сильнее, чем сама жизнь, — мудро заметила она.

Евгения САБИЦКАЯ.

Тебе, мой край!

Я восьмой десяток разменяла,

А романтиком останусь навсегда.

Забыть хочу проблемы, неудачи,

Своих подружек вспомнить иногда.

Мои вы однокурсницы родные,

Вас больше не увижу никогда,

А были счастливы когда-то и красивы -

Ведь это наша молодость была.

А вот на фотографии я — слева,

Мне, может, лет под 25 всего.

Иду я в школу, здесь мои ребята -

Учителем приехала в село.

Часто я сентиментальною бываю:

Смеюсь, а то всплакну когда-нибудь,

Зову свои я годы молодые,

Хоть знаю, что назад их не вернуть.

Отсюда — никуда не деться,

С любой травинкой хочется дружить,

Здесь навсегда мое осталось сердце,

Мечтаю я подольше тут прожить.

Эхо былого

Над тропинкою месяц светит,

Уходи, налетевшая грусть!

Жизнь проходит, и не заметишь,

Быстротечна она — ну и пусть!

В тишине мне послышалось эхо

Незабытого, что уж прошло:

Были радости здесь и успехи,

И родимым мне стало село.

Только сердце свое успокоить

До сих пор я никак не могу,

Хотя стала совсем я другою

И живу на другом берегу.

И теперь вспоминаю, как песню,

Мою школу и дружных ребят,

Многолюдную клубную сцену

И веселые лица девчат.

Со своею судьбой не расстанусь,

Все храню, что подарено мне,

И когда я грустить перестану,

Буду самой счастливой вдвойне.

Александра АЛЕКСАНДРОВА,

д. Оболь

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Неподходящее имя

Свое имя Клавдия искренне ненавидела. Одноклассниц и соседок по двору родители называли Альбинами, Миленами, Ангелинами, и только ее мать догадалась записать в честь какой-то неизвестной самой Клаве тетки. Когда Клаве пришло время получать паспорт, она обратилась к заведующей загсом с просьбой поменять имя на какое-нибудь модное. Та отказалась: покойная тетка Клавдия в городе была человеком уважаемым, известным педагогом, классным руководителем у заведующей.

— Ты, девка, не дури, — она повертела у виска пальцем. — Не имя судьбу определяет, а характер.

Клава смотрела на ровесниц и убеждалась, что девушки с красивыми именами вызывали больший интерес у противоположного пола, а над ней парни попросту начинали смеяться, как только узнавали имя. Клава не считала себя привлекательной внешне: редкие волосы мышиного цвета, завязанные на затылке в хвостик, бледные ресницы и брови, невыразительные серые глаза. А вот была бы она Анжеликой, мечтала Клава, непременно превратилась бы в рыжую зеленоглазую красотку, меняющую мужчин, как перчатки! И не пришлось бы ей скучать приемщицей в мастерской по ремонту обуви, пошла бы в модели.

Мать, желая дочери поскорее встретить подходящего жениха, достала для нее через знакомых путевку в санаторий для военнослужащих. Вдруг Клаве повезет — и на ее пути встретится порядочный неженатый лейтенант (лучше капитан или даже подполковник).

Клаву поселили в двухместном номере. Соседка Алёна оказалась разбитной «разведенкой», которая отправилась сюда на поиски очередной второй половины. Спустя пару дней после заезда она уже умоляла Клаву:

— Вечером погуляй подольше по улице, посиди в кафе, познакомься с кем-нибудь. Я хочу пригласить в номер одного подполковника.

Клава, на которую мужская часть санатория не обращала никакого внимания, собиралась провести вечер у телевизора.

— Никому я не нужна, — всхлипнула она. — И имя у меня страшное, и сама я…. В кафе нужно в платье вечернем идти, с красивой прической. А не с моими тремя волосинками да в сарафане из секонд-хенда.

Алёна очень хотела поскорее остаться в номере с подполковником. Поэтому она нарядила Клаву в изысканное вечернее платье из собственных запасов, нанесла ей искусный макияж и аккуратно приладила на голове белокурый парик. Клава посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна.

— Теперь я — настоящая Анжелика, — выдохнула девушка.

В кафе к ней за столик сразу же подсел симпатичный мужчина в форменном кителе. Владимир развлекал девушку армейскими прибаутками и рассказами о заграничных поездках. Он сжимал руку Клавы (нет, Анжелики, именно так представилась девушка) и, глядя ей в глаза, говорил, что устал жить без женской ласки и хочет поскорее создать семью. Клава млела от счастья. Они до утра бродили по аллеям парка и болтали без умолку. Владимир проводил девушку до дверей номера и пообещал, что следующий вечер они непременно проведут вместе.

— Поздравляю, подруга! — искренне порадовалась за Клаву Алёна.

Около полудня в дверь номера постучали. Алёна открыла дверь: на пороге стояли двое мужчин в милицейской форме. Рядом с ними почему-то был Владимир, но уже не в кителе с погонами, а в обычном спортивном костюме. Он испуганно смотрел то на Алёну, то на Клаву.

— Кто из вас Анжелика? — спросил милиционер помоложе.

— Никто, — обрела дар речи Клава.

— Я точно помню, что девушка, которую я провожал, зашла именно в этот номер! — воскликнул Владимир. — Но она была такая шикарная! А эти две… обычные.

Когда Владимира увели, молодой лейтенант по имени Вася объяснил девушкам, что Владимир не капитан, а самый обычный брачный аферист, обманывающий доверчивых дурочек. Одна из них как раз недосчиталась прошлым вечером кошелька с долларами. Пойманный служителями закона Владимир попытался уйти от ответственности, утверждая, что весь вечер провел с роковой красоткой по имени Анжелика. Но существует ли данная девушка на самом деле? Сомнительно.

— А дети у этого Владимира есть? — спросила Клава.

— Трое или четверо, — ответил Василий. — Ни на одного алиментов не платит. Живет за счет богатых дамочек. Вам его жалко, что ли?

— Совсем нет, — ответила Клава. — Мне эту мифическую Анжелику жалко. Мог бы оставить красавицу без гроша и веры в человечество.

Клава твердо решила, что имя менять не станет. В конце концов, не оно ведь определяет судьбу. Да и улыбчивый Вася из местного отдела внутренних дел нашел его весьма оригинальным.

Евгения САБИЦКАЯ.

Шептали две слезы…

Упали две слезы

на почерневший снег,

Солдатской кровью

смоченный обильно:

- Простите, мамы, нас

за нерожденный смех

Желанных внуков

от родного сына.

Под звук натянутых

тугих сердечных струн

Душа солдатская

испытывает муки.

Играя в чью-то

страшную игру,

Аккорды держат

раненые руки.

Проклятая война,

схватив кровавый миг,

Как злой мясник,

на части рубит сердце…

И где же Бог?

Солдат не слышит крик,

Которым души рвут

в железной хватке смерти.

А те, кто против нас,

такие же, как мы,

Одно и то же небо

мы хотим разрезать.

Тут с двух сторон

растут могильные холмы,

И слезы капают

кровавые у среза.

Шептали две слезы.

Шел двадцать первый век.

Анатолий ЛИБЕРОВ

Дажынкі

Вяскоўцы рупяць без супынку,

Але ж святкуюцца Дажынкі.

Народу пільная патрэба

Каб ведаць, хто накрыў стол хлебам.

А праца тут, амаль як бітва,

Як чарадзейства, як малітва…

Заўсёды месца ёсць героям,

Што здабывалі збожжа з боем,

Бо кожны год, як час жніва -

З надвор’ем б’ецца галава.

То давіць спёка, то дажджы…

Збяры без страт і зберажы!

Жніво здаўна не проста слова -

Бо трэба рупіць адмыслова!

І тут — харчовая бяспека

Краіны, сем’яў, чалавека,

Падмурак мясу, малаку -

Ад хлеба на адным таку…

Каб дбайна ладзілася справа,

Заўжды клапоціцца дзяржава:

Вось прэміі і падарункі,

Падзякі, словы, пачастункі,

Канцэрты ў рэшце рэшт, дарэчы,

Па справе і па-чалавечы.

Улад СКАМАРОХ.

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«Гарадоцкi Парнас». Фотагалерэя свята

http://www.garadvest.by/garadocki-parnas-fotogalereya-prazdnika/