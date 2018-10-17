V Форум регионов Беларуси и России

прошел в Могилёве 10-12 октября. Главным его событием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств А. Лукашенко и В. Путина.

Заседания секций были посвящены аграрной политике, унификации и гармонизации законодательств, цифровой экономике, молодежной политике, международной деятельности и экономической безопасности. Прошло заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран (на снимке — во время открытия Города мастеров). Прошел Совет делового сотрудничества, основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

На форум собрались более 20 губернаторов регионов России, 17 руководителей представительных органов власти российских регионов. В основных и сопутствующих мероприятиях приняли участие около 2 тыс. человек.

Работали площадки, где регионы Беларуси представили свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал. Главной особенностью форума стала выставка-ярмарка ремесел, где представили продукцию мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные коллективы.

Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. «Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент, — констатировал Александр Лукашенко. — Более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением». О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций.

Подписано около 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами РФ. Основными торговыми партнерами Беларуси остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Пермский край, Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70% белорусско-российского товарооборота.

Подготовила Светлана ЯКОВЛЕВА.



