Ярмарка в Городке

Более полусотни торговых точек — машин предприятий, фермеров, частных торговцев — с утра 13 октября заполонили перекресток улиц Советской и Володарского в Городке. Здесь развернулась традиционная районная осенняя ярмарка. Отдел экономики райисполкома в этом году пригласил к участию в ярмарке не только всех желающих Городокщины, но и торговцев из Витебской области, в частности, были замечены гости из Брестчины.





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