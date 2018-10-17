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Ярмарка в Городке

18.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Более полусотни торговых точек — машин предприятий, фермеров, частных торговцев — с утра 13 октября заполонили перекресток улиц Советской и Володарского в Городке. Здесь развернулась традиционная районная осенняя ярмарка. Отдел экономики райисполкома в этом году пригласил к участию в ярмарке не только всех желающих Городокщины, но и торговцев из Витебской области, в частности, были замечены гости из Брестчины.

Ярмарка в Городке

Подробнее читайте в №79  от  16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Более полусотни торговых точек — машин предприятий, фермеров, частных торговцев — с утра 13 октября заполонили перекресток улиц Советской и Володарского в...
 
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