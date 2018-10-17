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Зарплату строителям будут начислять по-другому
18.10.2018 09:10 — Разное | Аргументы и факты
«Мы планируем уйти от коэффициентов и установить новую базовую цифру по человеко-часам, потому что коэффициентами только усложняем начисление зарплаты», - сообщает
Дальнейшие повышающие доплаты и начисления в зависимости от вклада работника и его квалификации будут применять уже непосредственно руководители предприятий.
Перейти на новую систему оплаты труда планируют до конца года.
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Минстройархитектуры намерено изменить механизм начисления зарплаты квалифицированным строителям.
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