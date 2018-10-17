Стрим-канал с онлайн-трансляциями музыкальных событий будет запущен в Беларуси

В видеосервисе VOKA запущен стрим-канал, посвященный онлайн-трансляциям концертов, фестивалей и других музыкальных событий, которые происходят в Беларуси.

Теперь онлайн-трансляции музыкальных событий станут регулярными и следить за ними станет еще удобнее: на платформе в списке других телеканалов появится иконкаVOKA LIVE. Внизу иконки будет указано название группы или события, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Многокамерные стримы в Full HD будут доступны бесплатно для всех желающих после авторизации по номеру телефона.





В планах VOKA радовать зрителей стрим-канала новыми трансляциями минимум раз в месяц. Так, в ближайшее время они смогут увидеть прямой эфир концерта группы BrainStorm, который состоится 21 октября в Prime Hall, и концерт памяти лидера группы "Нейро Дюбель" Александра Куллинковича 25 октября. В ноябре планируется показать в прямом эфире выступления групп «Петля Пристрастия» и Nizkiz, которые пройдут в клубе Re:public 10 ноября и 24 ноября соответственно, а в декабре – трансляцию церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон" из "Минск-Арены". За остальными анонсами можно следить в группах VOKA в социальных сетях.

Этим летом благодаря VOKA TV белорусские зрители уже имели возможность в прямом эфире посмотреть все 8 концертов "Классики у Ратуши с velcom" и фестиваль "Рок за Бобров". Общее число зрителей трансляций "Классики у Ратуши с velcom" составило более 16 тысяч человек. Более 14 тысяч пользователей собрал фестиваль "Рок за Бобров" – как в просмотрах прямого эфира, так и архивных видео. По статистике самыми популярными у зрителей "Рок за Бобров" стали выступления групп "Ляпис-98", "Сплин" и "Звери". В сумме трансляции этих музыкальных фестивалей на VOKA посмотрели более 30 тысяч пользователей.