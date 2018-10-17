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В керченской трагедии погибли 15 студентов и пятеро взрослых

18.10.2018 08:53 — Разное | Интерфакс  
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Среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет, заявил "Интерфаксу" заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев в четверг.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Дилявер Мельгазиев.

Он добавил, что, по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. "Предварительно могу сказать, что да", - сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос.

Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.

Ранее сообщалось, что среди погибших - предполагаемый виновник трагедии, совершивший самоубийство.

Для эвакуации в лечебные учреждения Москвы готовятся 10 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

"Готовим 10 человек к эвакуации в ведущие медицинские центры. Это Центр детской хирургии и травматологии. Это восемь детей", - сказала В.Скворцова журналистам в четверг.

17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего совершил суицид. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже оно было переквалифицировали на статью "убийство". В Крыму объявлен трехдневный траур.

 
 
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Среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет, заявил...
 
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