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Смирный и примерный: глава Крыма рассказал об организаторе взрыва в Керчи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, как до трагедии отзывались о четверокурснике, который в один миг превратился в убийцу. Смотрите на видео комментарий Аксенова.
Накануне в педагогическом колледже в Керчи прогремел взрыв. По последним данным погибли 20 человек, около 50 пострадали. Организатор атаки, четверокурсник этого же учебного заведения Владислав Росляков, покончил с собой.
"Характеризовался положительно … сидел смирно, примерно себя вел", - рассказал в ночь на четверг журналистам Аксенов об убийце.
Он отметил, что следствию предстоит выяснить, по каким причинам Росляков совершил убийство.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело сначала по статье "Теракт", затем его переквалифицировали на статью об убийстве двух или более человек общеопасным способом.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, как до трагедии отзывались о четверокурснике, который в один миг превратился в убийцу. Смотрите на видео...
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