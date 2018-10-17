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Внимание! Два дня будет затруднено движение через ПП "Каменный Лог"
Как сообщает Госпогранкомитет, затруднения для движения транспорта возможны в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой. Здесь перекладывают асфальт.
"18 и 19 октября в период с 9:00 до 18:00 на территории между пунктами пропуска "Каменный Лог" (Беларусь) и "Мядининкай" (Литва) будут проводиться работы по замене дорожного покрытия", - рассказали в пресс-службе ГПК.
Госпогранкомитет предупредил о возможных неудобствах в указанный период для тех, кто собирается пересекать границу, а также попросил по возможности выбирать альтернативные маршруты движения на это время.
Кстати, в 2019 году пункт пропуска "Каменный Лог" в 2019 году ожидает реконструкция. Предполагается, что после нее через ПП в сутки сможет проезжать до 6 тысяч транспортных средств, из них 3,5 тысячи — легковых автомобилей, 2,4 тысячи грузовых и 100 автобусов.
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Как сообщает Госпогранкомитет, затруднения для движения транспорта возможны в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой. Здесь перекладывают асфальт.
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