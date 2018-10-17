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Казус: бородатую женщину приняли за лидера ИГИЛ

18.10.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Несколько иранских СМИ назвали героиню репортажа Sputnik Казахстан, 70-летнюю Мухтабару Тораеву, проживающую в Туркестанской области, лидером террористической группировки ИГИЛ.



Об этом сообщает РИА Новости.

Сведения, в частности, появились в новостных изданиях fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir.

В публикациях говорится, что в ходе ракетного нападения элитного иранского военно-политического формирования IRGC (Корпус Стражей Исламской революции) на сирийский город Аль-Букмал на границе с Ираком был убит один из лидеров ИГИЛ по имени Абу Али аль-Машхадани.

При этом в качестве иллюстрации к новости была использована фотография женщины, проживающей на юге Казахстана, которая стала известна благодаря обильной растительности на лице.


 
 
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Несколько иранских СМИ назвали героиню репортажа Sputnik Казахстан, 70-летнюю Мухтабару Тораеву, проживающую в Туркестанской области, лидером террористической...
 
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