Казус: бородатую женщину приняли за лидера ИГИЛ









РИА Новости . Об этом сообщает





Сведения, в частности, появились в новостных изданиях fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir.





В публикациях говорится, что в ходе ракетного нападения элитного иранского военно-политического формирования IRGC (Корпус Стражей Исламской революции) на сирийский город Аль-Букмал на границе с Ираком был убит один из лидеров ИГИЛ по имени Абу Али аль-Машхадани.





При этом в качестве иллюстрации к новости была использована фотография женщины, проживающей на юге Казахстана, которая стала известна благодаря обильной растительности на лице.



