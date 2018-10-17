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В испанской подземке заметили короля. Тристы его не узнали
Король Испании Фелипе VI спустился в метро и проехал несколько станций - от «Соль» до «Чамартин», примерно по такому же маршруту ровно 99 лет назад 17 октября 1919 года ехал в первом составе мадридского метро его прадед король Альфонсо XIII – в день официального открытия столичной подземки.
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Окруженный охраной, глава государства остался неузнанным многочисленными иностранными туристами, которые выходили из вагона, в тот момент, когда туда заходил глава государства.
Зато с противоположной платформы пассажиры, увидев главу государства, начали кричать «Да здравствует Испания!», «Да здравствует король!».
Поездку на метро глава государства совершил в сопровождении министра промышленности Рейес Марото и главы правительства сообщества Мадрид Анхеля Гарридо.
Доехав до станции «Чамартин», король посетил выставку «Исторические поезда», на которой представлены составы мадридского метрополитена, в том числе тот, в котором его прадед ехал 99 лет назад.
Строительство первого участка мадридского метрополитена продолжалось два года и три месяца, были построены четыре километра путей и восемь станций. Поезда ходили со скоростью 25 километров в час.
Одна из этих первых станций, «Чамбери», сейчас не действует. В 1960-е из-за открытия недалеко новой станции «Бильбао» было принято решение ее закрыть, поезда проезжали без остановки.
Станция была заброшена, но десять лет назад здесь открыли музей – самый необычный в испанской столице. Сейчас на станции все в таком же виде, в каком было полвека назад.
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Король Испании Фелипе VI спустился в метро и проехал несколько станций - от «Соль» до «Чамартин», примерно по такому же маршруту ровно 99 лет назад 17 октября 1919 года...
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