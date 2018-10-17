В испанской подземке заметили короля. Тристы его не узнали









РИА Новости . Об этом сообщает





Окруженный охраной, глава государства остался неузнанным многочисленными иностранными туристами, которые выходили из вагона, в тот момент, когда туда заходил глава государства.





Зато с противоположной платформы пассажиры, увидев главу государства, начали кричать «Да здравствует Испания!», «Да здравствует король!».





Поездку на метро глава государства совершил в сопровождении министра промышленности Рейес Марото и главы правительства сообщества Мадрид Анхеля Гарридо.





Доехав до станции «Чамартин», король посетил выставку «Исторические поезда», на которой представлены составы мадридского метрополитена, в том числе тот, в котором его прадед ехал 99 лет назад.





Строительство первого участка мадридского метрополитена продолжалось два года и три месяца, были построены четыре километра путей и восемь станций. Поезда ходили со скоростью 25 километров в час.





Одна из этих первых станций, «Чамбери», сейчас не действует. В 1960-е из-за открытия недалеко новой станции «Бильбао» было принято решение ее закрыть, поезда проезжали без остановки.





Станция была заброшена, но десять лет назад здесь открыли музей – самый необычный в испанской столице. Сейчас на станции все в таком же виде, в каком было полвека назад.