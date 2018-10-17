Розничный товарооборот в Беларуси с начала года вырос на 9,1 процента





В Беларуси за девять месяцев 2018 года оптовый товарооборот вырос на 6% и составил 67,9 млрд рублей, а розничный – вырос на 9,1%, достигнув объема 32,6 млрд рублей, сообщает Белстат.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,6 рубля против 11,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота республики, составил 29 млрд рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2018 года составил 1,8 млрд рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.