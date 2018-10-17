Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20

"Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, - сказал Дилявер Мельгазиев. - Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны".

В числе погибших пять взрослых сотрудников учреждения, 15 учащихся, 11 из которых несовершеннолетние.

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стационарах остаются 44 пострадавших. Они находятся в состоянии разной степени тяжести.

"За ночь удалось стабилизировать состояние тяжелых пострадавших, - сказала министр. - Мы готовим сейчас 10 человек к эвакуации в медицинские ведущие центры (8 детей - в Центр детской хирургии и травматологии и двух взрослых - в Институт нейрохирургии Бурденко с черепно-мозговой травмой и субдуральной гематомой, а также в Институт имени Вишневского с комбинированной травмой)".

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело, возбужденное после событий в колледже, со статьи "Теракт" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным СК, студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. При этом ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство.

В Крыму объявлен трехдневный траур.