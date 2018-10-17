ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20

18.10.2018 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20
Фото из открытых источников

"Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, - сказал Дилявер Мельгазиев. - Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны".

В числе погибших пять взрослых сотрудников учреждения, 15 учащихся, 11 из которых несовершеннолетние.

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20 Что известно о массовом убийстве в колледже в Керчи?

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стационарах остаются 44 пострадавших. Они находятся в состоянии разной степени тяжести.

"За ночь удалось стабилизировать состояние тяжелых пострадавших, - сказала министр. - Мы готовим сейчас 10 человек к эвакуации в медицинские ведущие центры (8 детей - в Центр детской хирургии и травматологии и двух взрослых - в Институт нейрохирургии Бурденко с черепно-мозговой травмой и субдуральной гематомой, а также в Институт имени Вишневского с комбинированной травмой)".

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело, возбужденное после событий в колледже, со статьи "Теракт" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным СК, студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. При этом ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже возросло до 20, сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трасу М1 засыпала яблыкамі (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика