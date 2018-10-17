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К 100-летию мстиславской милиции: как начинается рабочий день отдела внутренних дел

18.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Сергей Микулич

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Работа отдела внутренних дел райисполкома не может быть эффективной без координации действий сотрудников. С постановки задач на каждый день начинается трудовой день у начальника РОВД полковника милиции Леонида Дроздова. В совещании участвуют его первый заместитель подполковник милиции Дмитрий Шаферов, заместитель Алексей Михаленко, начальник штаба майор милиции Денис Брындин.

К 100-летию мстиславской милиции: как начинается рабочий день отдела внутренних дел

Названные руководители подразделений не только получают задания по главным направлениям, но и докладывают о выполненной работе. Анализируется оперативная обстановка, сообщения, поступающие в дежурную часть, выясняется, что необходимо сделать в первоочередном порядке. Правильно выстроенная цепочка действий даёт нужные результаты. А они к 100-летнему юбилею у РОВД неплохие.

— За девять месяцев текущего года снизилось количество преступлений по всем линиям служб, — отметил начальник РОВД Леонид Дроздов. — Меньше зарегистрировано преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, совершённых группой лиц в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения. Не допущено роста подростковой преступности, преступлений ранее судимыми, в отношении пожилых и престарелых граждан.

Завтра начнётся новый день, и сотрудники РОВД уже будут писать историю второго столетия мстиславской милиции, которая была и остаётся на защите законных интересов людей.

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Работа отдела внутренних дел райисполкома не может быть эффективной без координации действий сотрудников. С постановки задач на каждый день начинается трудовой...
 
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