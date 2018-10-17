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С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля

18.10.2018 10:33 — Разное | Tut.by  
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Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой, сообщается на сайте Национального правового портала.


В состав группы вошли первый заместитель премьер-министра Александр Турчин (руководитель группы), заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Иван Ребковец, заместитель министра юстиции Андрей Авдеев и др. Всего 14 человек.

Проект решения главы государства, которым определяется порядок взимания дорожного сбора, должен быть внесен группой в Совет министров в срок до 1 февраля 2019 года.


Напомним, в начале октября Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.

По словам Румаса, решить вопрос с неплательщиками пошлины на допуск к дорожному движению поможет сравнение базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. «И тогда, кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере», — добавил Румас.

Премьер-министр Беларуси сообщил, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.


Фото: Инга Шкелер

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр.

Ставки различаются для физических лиц и организаций. От налога освобождены автомобили скорой помощи, МЧС, силовых ведомств. Инвалиды I или II группы оплачивают половину стоимости госпошлины.

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В состав группы вошли первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин (руководитель группы), заместитель министра финансов, заместитель...
 
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