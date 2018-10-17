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Диеты, которые оказались обманом

18.10.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
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Возможно, вы придерживаетесь одной из них и вредите себе, объясняет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: unsplash.com

Кетогенная диета

Только худые люди могут с сарказмом говорить о лишнем весе. Если он есть — пробуешь все, чтобы от него избавиться. Кетогенная диета — это питание для детей с эпилепсией, которая плохо поддается лечению препаратами. Оно «просочилось» в мир и тиражируется как способ похудеть. Суть в радикальном сокращении углеводов. Из-за их дефицита организм создает глюкозу из жиров и белков. Во время этого процесса образуются кетоновые тела — он использует их как главный источник энергии. Такое состояние называют «кетозом», он снижает частоту судорог. Можно ли сбросить вес «на кетозе»? Можно — уменьшается калорийность рациона и расходуется гликоген. Это запас глюкозы, который печень заботливо припасла на «черный день». Кетодиета не сбалансирована — исключает многие группы полезных продуктов: часть фруктов, крахмалистые продукты, зерновые. В таком питании мало клетчатки и фитонутриентов. Врачи даже не всегда назначают ее детям с эпилепсией, потому что она требует дальнейших исследований. Здоровые люди теряют вес, но последствия для них в долгосрочной перспективе недостаточно изучены.

Детокс

Многие «чистятся» от «шлаков» и «токсинов» с таким же упорством, с каким комиссар Каттани чистил Сицилию от мафии. Под детоксом понимается употребление продуктов, которые выведут из организма вредные вещества. Вариантов множество: БАДы, смузи, свежевыжатые соки, «детокс-вода». Сторонники альтернативной медицины говорят также о «семи степенях зашлакованности организма по классификации Всемирной организации здравоохранения». Зайдите на официальный сайт ВОЗ или на сайт Международной классификации болезней и вбейте в поиск «шлаки» или «токсины». Результат — ноль, потому что эти понятия псевдонаучны. С точки зрения физиологии, чтобы «фильтровать» вещества, которые поступают из пищи и окружающей среды, работают печень, почки, кишечник, легкие и кожа. Никаких дополнительных инструментов не нужно. Некоторые чувствуют себя здоровыми «на детоксе» — за счет уменьшения количества вредной еды. Кроме того, «детокс» является подготовительным этапом при лечебном голодании, что оправдано и при постепенном выходе из него.

Раздельное питание

Герберт Шелтон — его автор — рекомендовал не смешивать белки, жиры и углеводы. Якобы из-за этого замедляется обмен веществ — еда начинает «бродить» и гнить в желудке. Такое происходит, если есть вместе «белковый» сыр с «углеводными» макаронами или хлебом. В начале XX века, когда появилась эта идея, у медицины еще не было точных данных о работе пищеварительной системы, а сам Шелтон даже не был врачом — он лечил травками и настойками. Теория кажется логичной, но если копнуть — нелепой. Вы не найдете продукт, в котором не сочетаются одновременно белки, жиры и углеводы — это все виды молочных продуктов, овощи, фрукты, зерновые, крупы, орехи. Пищеварительная система сама распознает состав еды и подстраивается под него — выделяет необходимые ферменты и соки, чтобы ее расщепить. Из смешанных блюд белки усваиваются в среднем на 92%, углеводы — на 98%, жиры — на 95%. Но варианты сочетаний в зависимости от времени приема пищи возможны — это касается не усвоения еды, а общей калорийности блюда и того, что углеводы вечером большинству людей не нужны.

Интервальное голодание

Сутки делятся на два временных промежутка. В первый есть можно, во второй — нет. В основе этой системы лежит исследование, за которое в 2016 году ученый из Японии Есинори Осуми получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. Он обнаружил, что, когда человек голодает, процесс аутофагии в организме происходит в усиленном режиме. Аутофагия — это механизм, во время которого клетка самостоятельно уничтожает «мусор»: поврежденные белки, органеллы, за счет чего ускоренно «сжигается» все «ненужное». Этот процесс протекает постоянно, но в отсутствие пищи — набирает обороты. Сторонники идеи специально вводят себя в это состояние. Шерлок Холмс сразу вскрыл бы ошибку: исследование проводилось на лабораторных животных, а не на людях. Оно никак не рассматривало вопрос, поможет ли это похудеть. Наука видит в нем возможность борьбы с делением раковых клеток, изучение механизма старения, но для этого потребуется еще много исследований. В мировых диетологических рекомендациях нет совета пропускать приемы пищи. Кроме того, у голодания есть противопоказания: диабет или желчекаменная болезнь, обострение любого сопутствующего заболевания.

Питание без лектинов

В США эти компоненты уже окрестили «новым глютеном». Лектины — это белки, которые содержатся в орехах, помидорах, картофеле, перце, молочных продуктах, яйцах и фруктах. Больше всего их в бобовых — фасоли и чечевице. Они защищают растения от грибков и бактерий. Есть предположение, что лектины провоцируют болезни кишечника и ожирение. Страх перед ними растет также из-за случая с ядом рицином, который тоже относится к «семейству» лектинов и содержится в касторовых бобах. В 1978 году в Лондоне отравили писателя-диссидента Георгия Маркова. Случайный прохожий слегка уколол его зонтиком, после чего у Маркова к вечеру началась лихорадка, и он умер. Причина — в скрытой в зонтике капсуле с рицином. Так стоит ли бояться продуктов, в которых содержатся эти вещества? Лектины разрушаются при термической обработке. Навредить себе вы можете, только если будете горстями есть сырую фасоль. Тогда случится пищевое отравление — начнутся рвота и диарея. Средиземноморская диета, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера, базируется на потреблении продуктов, в которых много лектинов.

Какое питание все-таки здоровое?

Для здоровых людей созданы научно обоснованные рекомендации по питанию. В них нет никаких жестких ограничений — вроде запрета есть после шести вечера, сочетать белки с углеводами или вовсе голодать. Вот список полезных для организма продуктов: овощи, фрукты, зерновые, бобовые, крупы, орехи, зелень, рыба, нежирные молочные продукты, нежирное мясо. При заболеваниях, которые требуют специального рациона, лучше обратиться к специалисту.

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