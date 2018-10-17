ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выбрали песни для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр

18.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси выбрали песни для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр

Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.

Победителем стала композиция "Winners" Леонида (музыка) и Алексея (слова) Шириных. Второе место заняла песня "Bright year, bright you" (музыка Евгения Олейника, слова Светланы Гераськовой). Третье у братьев Дмитрия и Владимира Карякиных (группа "Лайтсаунд"), которые представили на конкурс композицию "Champion".

В состав жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика вошли композиторы, исполнители, представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета Беларуси, Минкультуры, Минспорта, Белтелерадиокомпании.

Авторам музыки и слов будут выплачены денежные премии.

Источник: БЕЛТА

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Такая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сваё — заўсёды цікава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика