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В Беларуси выбрали песни для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр
18.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.
Победителем стала композиция "Winners" Леонида (музыка) и Алексея (слова) Шириных. Второе место заняла песня "Bright year, bright you" (музыка Евгения Олейника, слова Светланы Гераськовой). Третье у братьев Дмитрия и Владимира Карякиных (группа "Лайтсаунд"), которые представили на конкурс композицию "Champion".
В состав жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика вошли композиторы, исполнители, представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета Беларуси, Минкультуры, Минспорта, Белтелерадиокомпании.
Авторам музыки и слов будут выплачены денежные премии.
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Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Такая...
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