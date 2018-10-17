В Беларуси выбрали песни для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр

Жюри подвело итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.

Победителем стала композиция "Winners" Леонида (музыка) и Алексея (слова) Шириных. Второе место заняла песня "Bright year, bright you" (музыка Евгения Олейника, слова Светланы Гераськовой). Третье у братьев Дмитрия и Владимира Карякиных (группа "Лайтсаунд"), которые представили на конкурс композицию "Champion".

В состав жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика вошли композиторы, исполнители, представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета Беларуси, Минкультуры, Минспорта, Белтелерадиокомпании.

Авторам музыки и слов будут выплачены денежные премии.

Источник: БЕЛТА

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