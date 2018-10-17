Стрим-канал с онлайн-трансляциями музыкальных событий будет запущен в Беларуси

В видеосервисе VOKA запущен стрим-канал, посвященный онлайн-трансляциям концертов, фестивалей и других музыкальных событий, которые происходят в Беларуси.

Теперь онлайн-трансляции музыкальных событий станут регулярными и следить за ними станет еще удобнее: на платформе в списке других телеканалов появится иконка VOKA LIVE. Внизу иконки будет указано название группы или события, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Многокамерные стримы в Full HD будут доступны бесплатно для всех желающих после авторизации по номеру телефона.

В планах VOKA радовать зрителей стрим-канала новыми трансляциями минимум раз в месяц. Так, в ближайшее время они смогут увидеть прямой эфир концерта группыBrainStorm, который состоится 21 октября в Prime Hall, и концерт памяти лидера группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича 25 октября. В ноябре планируется показать в прямом эфире выступления групп «Петля Пристрастия» и Nizkiz, которые пройдут в клубе Re:public 10 ноября и 24 ноября соответственно, а в декабре – трансляцию церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» из «Минск-Арены». За остальными анонсами можно следить в группах VOKA в социальных сетях.

Этим летом благодаря VOKA TV белорусские зрители уже имели возможность в прямом эфире посмотреть все 8 концертов «Классики у Ратуши с velcom» и фестиваль «Рок за Бобров». Общее число зрителей трансляций «Классики у Ратуши с velcom» составило более 16 тысяч человек. Более 14 тысяч пользователей собрал фестиваль «Рок за Бобров» – как в просмотрах прямого эфира, так и архивных видео. По статистике самыми популярными у зрителей «Рок за Бобров» стали выступления групп «Ляпис-98», «Сплин» и «Звери». В сумме трансляции этих музыкальных фестивалей на VOKA посмотрели более 30 тысяч пользователей.