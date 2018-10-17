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Активисты протестуют против сноса старого здания в центре Слуцка
18.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня утром местные активисты собрались во дворе «Слуцкого РУЭС», чтобы защитить от сноса одно из самых старых зданий города.
Случчане поставили подписи под соответствующим обращением в Слуцкий райисполком, в котором попросили предоставить данные проведённой экспертизы, приостановить снос здания до тех пор, пока не будет установлена его настоящая ценность и в случае необходимости — придать ему статус историко-культурной ценности.
Как пояснила Алина Нагорная, год постройки здания по документам — 1946-й, однако местные краеведы считают, что на самом деле оно было построено в 19 веке.
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Сегодня утром местные активисты собрались во дворе «Слуцкого РУЭС», чтобы защитить от сноса одно из самых старых зданий города. Случчане поставили подписи под...
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