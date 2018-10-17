РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА — ИНФОРМАЦИЯ О КАЖДОМ!

Польза растительных масел неоценима и многие об этом знают . Но далеко не все знают насколько уникальны и целебны свойства каждого из них…

Польза растительных масел неоценима и многие об этом знают. Но далеко не все знают насколько уникальны и целебны свойства каждого из них. У каждого растительного масла есть свои особенности и уникальный, неповторимый состав. В силу этих особенностей рекомендуют употреблять в своем рационе несколько растительных масел. Жиры, содержащиеся в маслах, являются необходимыми и обязательными составляющими рациона сбалансированного, здорового питания.