Как обмануть свой мозг и справиться с негативом

На каждого из нас время от времени накатывают негативные мысли. Кому-то же и вовсе по жизни сложно переключиться на позитивное мышление. Расскажем, как научиться этому.

Добавьте позитивные установки в повседневные дела

В психологии существует такое понятие, как аффирмация. Это короткая фраза, которая помогает закрепить какую-либо формулу успеха в вашей голове благодаря частому повторению. Например, если каждый день убеждать себя, что все в жизни отлично, то вы через какое-то время поверите в это. К слову, этот способ имеет под собой научное подтверждение. Пока повторение аффирмаций не стало вашей привычкой, внедрите их в повседневные. Например, можно поставить на все сервисы пароли, состоящие из первых букв вашей позитивной установки. Тогда, вводя их ежедневно, вы будете повторять аффирмации.