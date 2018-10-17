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Как обмануть свой мозг и справиться с негативом

18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На каждого из нас время от времени накатывают негативные мысли. Кому-то же и вовсе по жизни сложно переключиться на позитивное мышление. Расскажем, как научиться этому.

Добавьте позитивные установки в повседневные дела

В психологии существует такое понятие, как аффирмация. Это короткая фраза, которая помогает закрепить какую-либо формулу успеха в вашей голове благодаря частому повторению. Например, если каждый день убеждать себя, что все в жизни отлично, то вы через какое-то время поверите в это. К слову, этот способ имеет под собой научное подтверждение. Пока повторение аффирмаций не стало вашей привычкой, внедрите их в повседневные. Например, можно поставить на все сервисы пароли, состоящие из первых букв вашей позитивной установки. Тогда, вводя их ежедневно, вы будете повторять аффирмации.

 
 
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На каждого из нас время от времени накатывают негативные мысли. Кому-то же и вовсе по жизни сложно переключиться на позитивное мышление. Расскажем, как научиться...
 
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