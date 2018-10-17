Весна становится короче, зато лето – длиннее

Весну любят почти все. Ведь в это время года заканчиваются холода и тает снег, а тоскливые, темные вечера становятся светлее и радостнее. Но если весна – ваше любимое время года, мы вынуждены вас разочаровать – она становится короче. Каждый год она сокращается на срок от 30 секунд до целой минуты.

В 2015 году весна в США официально началась 20 марта в 6:45 вечера. Это время определяется Национальной метеорологической службой США. Именно тогда Земля достигает весеннего равноденствия. Момент смены времен года фиксируется в точное время летнего солнцестояния, осеннего равноденствия и зимнего солнцестояния.



