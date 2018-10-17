20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес»

Основная цель мероприятия — привлечение внимания широкой общественности к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны — лесу.

Напомним, стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество Хотимского района и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесничество обеспечит всех участников мероприятия необходимым инвентарем.Дополнительную информацию можно получить по телефону. 78933 Хотимское лесничество — лесничий Колтунов Михаил Михайлович, 74115 Батаевское лесничество — лесничий Авхутский Григорий Анатольевич, 73975 Забелышенское лесничество — Бояренко Сергей Александрович».