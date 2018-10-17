На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам

Инцидент произошел еще 18 августа во дворе одного из столичных домов.

Из остановившегося авто 39-летний мужчина устроил стрельбу по птицам на деревьях из пневматической винтовки. В результате погибли семь птиц.

Действия мужчины привлекли внимание очевидцев. Вскоре «охотника» задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель», пишет БЕЛТА .