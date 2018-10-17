|
На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам
18.10.2018 10:38 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел еще 18 августа во дворе одного из столичных домов.
Из остановившегося авто 39-летний мужчина устроил стрельбу по птицам на деревьях из пневматической винтовки. В результате погибли семь птиц.
Действия мужчины привлекли внимание очевидцев. Вскоре «охотника» задержали.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия мужчины привлекли внимание очевидцев. Вскоре «охотника» задержали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)