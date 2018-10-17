Актер Алексей Гуськов – в ток-шоу «День в Большом городе»

18 октября зрители «Беларусь 1» смогут пообщаться с популярным российским актером Алексеем Гуськовым, звездой сериала «Таежный роман», фильмов «Волкодав», «Классик» и многих дургих.

Свои вопросы вы также можете оставить в социальных сетях проекта Instagram и Facebook – пишите в директ. Лучшие вопросы обязательно будут озвучены!

Кто-то из зрителей также сможет стать обладателем пригласительного билета на кинопоказ – внимательно следите за эфиром. Начало в 13.35.

Телефон для связи – 8(017) 2370186.