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Актер Алексей Гуськов – в ток-шоу «День в Большом городе»

18.10.2018 10:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Актер Алексей Гуськов – в ток-шоу «День в Большом городе»
Фото из открытых источников

18 октября зрители «Беларусь 1» смогут пообщаться с популярным российским актером Алексеем Гуськовым, звездой сериала «Таежный роман», фильмов «Волкодав», «Классик» и многих дургих.

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Кто-то из зрителей также сможет стать обладателем пригласительного билета на кинопоказ – внимательно следите за эфиром. Начало в 13.35.

Телефон для связи – 8(017) 2370186.

 
 
Ссылка на источник 39
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Свои вопросы вы также можете оставить в социальных сетях проекта Instagram и Facebook – пишите в директ. Лучшие вопросы обязательно будут озвучены!
 
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