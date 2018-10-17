|
Актер Алексей Гуськов – в ток-шоу «День в Большом городе»
18.10.2018 10:02 — Разное | Аргументы и факты
18 октября зрители «Беларусь 1» смогут пообщаться с популярным российским актером Алексеем Гуськовым, звездой сериала «Таежный роман», фильмов «Волкодав», «Классик» и многих дургих.
Свои вопросы вы также можете оставить в социальных сетях проекта
Кто-то из зрителей также сможет стать обладателем пригласительного билета на кинопоказ – внимательно следите за эфиром. Начало в 13.35.
Телефон для связи – 8(017) 2370186.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои вопросы вы также можете оставить в социальных сетях проекта Instagram и Facebook – пишите в директ. Лучшие вопросы обязательно будут озвучены!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)