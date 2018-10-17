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Белорус написал в онлайн-поддержку банка и наткнулся на очень настойчивого бота

18.10.2018 10:06 — Разное | Tut.by  
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Житель Могилева по имени Дмитрий обратился в онлайн-поддержку одного из белорусских банков через Viber. В мессенджере у банка работает бот, который сам отвечает на часть вопросов. Правда, диалог с Дмитрием у автоматизированного консультанта не заладился, и решение проблемы затянулось на 12 часов.

Предлагаем вам почитать переписку пользователя с ботом и убедиться: роботы покорят мир еще не скоро. Во всяком случае, это будут точно не банковские ассистенты.










«По телефону еще с виртуальным оператором разговор был, — дополнил свою историю Дмитрий. — Я буквально по слогам с ней автоматической разговаривал. „Здрав-ствуй-те у ме-ня воп-рос об ин-тер-нет-бан-кин-ге“. — „Извините, не поняла, повторите…“

И потом, когда я живому человеку спокойно совершенно разложил свои предложения по работе их ИИ, он у меня спрашивает: „Вы хотите, чтобы я оформил это как предложение?“ — „Всё у вас хорошо, говорю, делайте как хотите“».

 
Теги: Могилев
 
 
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Роботы покорят мир еще не скоро. Во всяком случае, это будут точно не банковские ассистенты.
 
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