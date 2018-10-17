В Беларуси утвердили стратегию развития предпринимательства до 2030 года





Правительство утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь – страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Совмина.

Стратегия принята с целью формирования динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Реализовать стратегию планируют в два этапа:

1. переходный этап (2018-2020 годы) – совершенствование институциональной базы и инфраструктуры;

2. основной этап (2021-2030 годы) – создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики.

Планируется довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 процентов.