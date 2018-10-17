ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле

Сообщение о ДТП на автодороге в Ивьевском районе возле деревни Стриженята поступило из районной больницы. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали к месту происшествия.

На месте выяснилось, что в кювет слетел легковой автомобиль «Рено-19». В салоне между деформированным кузовом были зажаты 24-летний водитель и 41-летний пассажир. Чтобы освободить пострадавших, спасателям потребовалось несколько минут.

–При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавших, после чего мужчины были госпитализированы в реанимационное отделение УЗ «Ивьевская ЦРБ», – сообщили в областном управлении МЧС.