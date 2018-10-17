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ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле

18.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сообщение о ДТП на автодороге в Ивьевском районе возле деревни Стриженята поступило из районной больницы.  Сотрудники  МЧС незамедлительно выехали к месту происшествия.
 
 
 
На месте выяснилось, что в кювет слетел легковой автомобиль «Рено-19». В салоне между деформированным кузовом были зажаты 24-летний водитель и 41-летний пассажир. Чтобы освободить пострадавших, спасателям потребовалось несколько минут. 
 
 
–При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавших, после чего мужчины были госпитализированы в реанимационное отделение УЗ «Ивьевская ЦРБ», – сообщили в областном управлении МЧС.
 
ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле
ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле
ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле
ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле
ДТП под Ивье: водителя и пассажира заблокировало в автомобиле
 
Сотрудники ГАИ Ивьевского РОВД устанавливают обстоятельства происшествия.
 
 
 
 
 
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Сообщение о ДТП на автодороге в Ивьевском районе возле деревни Стриженята поступило из районной больницы. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали к месту...
 
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