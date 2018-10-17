Сын проживал вместе с отцом и нигде не работал. В какой-то момент между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры пенсионер ударил 28-летнего сына ножом в грудь.
Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.
Подозреваемый задержан.
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В Щучине пенсионер убил своего сына
18.10.2018 — Разное | Заря над Неманам
Сын проживал вместе с отцом и нигде не работал. В какой-то момент между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры пенсионер ударил 28-летнего сына ножом в грудь.
Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.
Подозреваемый задержан.
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Сын проживал вместе с отцом и нигде не работал. В какой-то момент между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры пенсионер ударил 28-летнего сына ножом в грудь.
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