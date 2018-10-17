"Женщины привыкли много "вджобывать" — почему так важно

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Недавно мы рассказывали о том, почему в бизнесе важно собрать команду людей, не похожих на себя. В продолжение этой темы Андрей Яхновец, исполнительный директор компании « ЮрСпектр », выступая в третьем сезоне нашего образовательного проекта «Бери и делай!», поделился, как именно собрать правильную неоднородную команду.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь)

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