|
"Женщины привыкли много "вджобывать" — почему так важно
18.10.2018 09:18 — Разное | ProBusiness
Недавно мы
Генеральный партнер проекта —
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Образовательный проект «Бери и делай!» дает конкретные, практические инструменты для развития бизнеса. В проекте выступают лучшие эксперты и практики. Не пропустите все самое полезное —
Внедряйте полученные знания и делитесь результатами — лучшие кейсы опубликуем на нашем портале.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы рассказывали о том, почему в бизнесе важно собрать команду людей, не похожих на себя. В продолжение этой темы Андрей Яхновец, исполнительный директор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)