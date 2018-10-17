Гонщик Арсений Статкевич рассказал о борьбе с волнением и страхами

Ведение бизнеса — те еще гонки с препятствиями. Для достижения высокого результата необходимо подробно продумать стратегию езды, изучить поведение своего автомобиля на любой траектории движения, выявить его преимущества и недостатки, а также запомнить каждый поворот трассы. Вступать в гонку всегда волнительно, ведь риск оступиться и применить неверный маневр очень высок.

Как же борются с волнением настоящие виртуозы руля? Сегодня об этом нам рассказал Арсений Статкевич, гонщик из Бреста, покоряющий трассы на багги.

Вспомните свою первую гонку. Испытывали ли вы чувство страха?

Это было очень давно, лет в 18, в пору горячей молодости. Тяжело вспомнить подробности той гонки, но мне было не страшно, а, скорее, непонятно. Поначалу есть только одно желание — ехать быстро, а вот понятия о стратегии и правильности вождения нет.

Как вы чувствуете себя перед гонкой?

Обычно перед гонкой у меня зашкаливает давление и сильно ускоряется пульс. Я начинаю много ходить из стороны в сторону, мало говорю и пытаюсь сосредоточиться. Представляю себе трассу, продумываю, каким образом стартовать и как ехать. Однако все эти мысли и волнение покидают меня после того, как я сажусь за руль и стартую.

Испытываете ли вы волнение или чувство страха перед соревнованиями? В каких случаях?

Конечно, я испытываю сильное волнение перед каждой гонкой, даже перед тренировками. Но страх — слишком сильное слово. Наверное, если бы мы боялись, то не стали бы так гонять. Страх и волнение возникают только при условии, что гонка проходит на незнакомой трассе. На Украине, например, трассы с большими перепадами высот. Когда я впервые увидел трассу в Днепропетровске, то не мог представить, как там соревноваться. Однако в процессе все само собой получилось. А в случае, если место проведения соревнований для меня не ново, я и с закрытыми глазами все повороты вспомню.

Также, с возрастом я начал всерьез задумываться о своем здоровье, и теперь даже неблагоприятные погодные условия могут стать поводом поволноваться. Например, после дождя покрытие становится мокрым, от чего во время езды в кабину пилота попадает столько грязи и земли, что специальные очки приходят в непригодность. Для того, чтобы хоть как-то видеть трассу, их приходится снимать и оставлять глаза без защиты. Под конец гонки в таких условиях я ехал почти вслепую и неделю не мог нормально видеть.

Плюс ко всему, гонка — это ответственность перед друзьями и близкими, которые за тебя болеют, перед командой и партнером. В этом сезоне нас активно поддерживала сеть Бош Авто Сервис. Долю ответственности чувствуешь и перед зрителем, ведь багги — очень зрелищный класс и многие приходят на гонку как на шоу. Это и ответственность перед самим собой: приедешь ли первым, займешь ли место на подиуме. В этом году первые две гонки не удались. В одной результат не получилось показать из-за погоды, во второй – по техническим причинам. А вот в двух последних гонках я приехал первым, и для меня все встало на свои места.

Каким образом можно избавиться от чувства страха и волнения?

Эти ощущения проходят с опытом и тренировками. Чем большее количество гонок и тренировок ты посещаешь, тем большее количество маневров усваиваешь. Дело даже не в том, что спустя 15-20 лет активного участия в автоспорте гонщик наизусть знает все процессы соревнования и важные составляющие авто. За такое время все возможные ошибки уже были допущены и теперь, в случае чего, на каждую есть решение. Я смогу найти решение для любой проблемы, а, следовательно, контролирую ситуацию.

Поделитесь советами о том, как справиться с волнением.

Мне кажется, универсального совета не существует, ведь все мы по-разному мыслим. Говорят, что нервную систему можно успокоить, сделав 50 глубоких вдохов и выдохов. Некоторые люди пользуются философией взаимосвязи духа и тела. Так, если перед важным боем представить свою руку в металлической броне и заставить свой мозг в это поверить, то удар становится сильнее. Сюда же в пример можем привести технику для быстрого пробуждения по утрам. Нужно только представить, что по телу переливается огненное пламя, и вы сразу же просыпаетесь. А вот для накала спортивной злости можно мысленно повесить на себя табличку с надписью «Осторожно, злая собака!»

На самом деле, способов существует множество, однако выбрать подходящий непросто. Я, например, просто стараюсь обдумать и спланировать свои действия во время гонки.

Как настроить себя на победу?

Сосредоточиться на правильности, грамотности и результативности.

Автор: Вероника Лихнис