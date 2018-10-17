Метеорологи стран СНГ обменяются опытом в Минске

В эти дни в Минске говорят о погоде. В столице Беларуси проходит встреча метеорологов стран СНГ. Особое внимание участники уделят оперативному обмену метеоданными на пространстве Содружества, передает «МИР 24».

«Цифровизация, как модно нынче говорить, не просто мода, а это необходимость. Информирование друг друга. Это все позволит более качественно делать продукт, доводить до потребителя, а также использовать в своей работе», – указал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Всего на повестке Совета более 20 вопросов.

Добавим, что Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ был создан в 1992 году.