







За январь-сентябрь 2018 года Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда установлено 50 фактов нарушений законодательства о труде, выразишихся в том, что не производились доплаты до размера минимальной заработной платы работникам 28 организаций, из них работникам 27 сельскохозяйственных организаций. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 49 должностных лиц. В результате восстановления нарушенных прав работникам произведены доплаты до размера минимальной заработной платы на общую сумму 43385,56 34754,17 руб.

Вопрос : Распространяется ли законодательство о минимальной заработной плате на частные организации?

Ответ: Правовая основа определения размера минимальной заработной платы и её применения установлена Законом Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее – Закон). Действие Закона распространяется на всех работников и нанимателей, в том числе частной формы собственности, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь.

Вопрос : Я работаю по трудовому договору. Мне установлена месячная тарифная ставка в размере 250 рублей. За полностью отработанный месяц наниматель начисляет мне заработную плату ниже, чем минимальная заработная плата. Например, за август 2018 года я отработал 23 дня по 8 часов, всего 184 часа, начислена зарплата в размере 250 рублей. Правильно ли это?

Ответ : В соответствии с ч.1 ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст.1 Закона минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2017 №1022 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2018 в размере 305 руб.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного в соответствии с Законом.

В соответствии с ч.3 ст.6 Закона работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), установленного и применяемого в соответствии с Законом, наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

Учитывая, что Вам установлена месячная тарифная ставка и Вы отработали установленную продолжительность рабочего времени, наниматель обязан произвести Вам доплату в размере 55 рублей (305-250) до размера месячной минимальной заработной платы при условии выполнении Вами обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Вопрос : Я работаю вахтером, в организации пятидневная рабочая неделя. Мне установлена часовая тарифная ставка в размере 1,5 руб. и суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – квартал. За июнь 2018 года я отработал согласно установленному нанимателем графику 156 часов, без ночного времени, начислена зарплата в размере 234 рублей. Правильно ли это?

Ответ : Так как оплата Вашего труда производится на основе часовой тарифной ставки, то в отношении Вас должна применяться часовая минимальная заработная плата — рассчитанный из установленной законодательством месячной минимальной заработной платы низший размер оплаты труда работников за один час рабочего времени,

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Так, при расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов, часовая минимальная заработная плата составит 1,815 руб. (305 / (2016 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 2022 часа, часовая минимальная заработная плата составит 1,81 руб. (305 / (2022 / 12).

Размер Вашей начисленной заработной платы за отработанное в июне 2018 года время при условии выполнении Вами обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора должен составлять не менее 283,14 руб. (1,815 руб.*156час.). Наниматель обязан произвести Вам доплату в размере 49,14 руб. (283,14 -234) до размера часовой минимальной заработной платы.

Вопрос : Мне установлен месячный оклад. Я был временно нетрудоспособен с 3 по 14 сентября 2018 года, мое рабочее время составило 80 часов. Мне не произведена доплата до размера минимальной заработной платы до 305 руб. Правильно ли это?

Ответ : Учитывая, что Вы отсутствовали на работе по уважительной причине – в связи с временной нетрудоспособностью, наниматель обязан произвести Вам доплату до размера месячной минимальной заработной платы пропорцильнально отработанному времени. Таким образом, при условии выполнении Вами обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора размер начисленной заработной платы за 80 часов работы с 17 по 28 сентября 2018 года с учетом доплаты до минимальной заработной платы должен составлять не менее 152,5 руб. (305 рублей / 160 часов * 80 часов). А пособие по временной нетрудоспособности должно быть рассчитано в соответствии с законодательством.

Вопрос : Мне установлена часовая тарифная ставка в размере 1,6 руб., пятидневная рабочая неделя. Я находился в трудовом отпуске с 3 по 7 сентября 2018 года, мое рабочее время составило 120 часов. Мне не произведена доплата до размера минимальной заработной платы до 305 руб. Правильно ли это?

Ответ : Учитывая, что Вы отсутствовали на работе по уважительной причине – в связи с трудовым отпуском, наниматель обязан произвести Вам доплату до размера часовой минимальной заработной платы пропорцильнально отработанному времени. Таким образом, при условии выполнении Вами обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора размер начисленной заработной платы за 120 часов работы с 10 по 28 сентября 2018 года с учетом доплаты до минимальной заработной платы должен составлять не менее 217,2 руб. (1,81 руб. * 120 часов). А средний заработок за время трудового отпуска должен быть рассчитан в соответствии с законодательством.

Вопрос : Работник является инвалидом 2 группы и работает 35 часов в неделю. Должна ли ему производиться доплата до минимальной заработной платы?

Вопрос : Несовершеннолетний работник (17 лет) работал в июле и августе по 35 часов в неделю. Должна ли ему производиться доплата до минимальной заработной платы?

Ответ : Согласно ст.287 Трудового кодекса Республики Беларусь для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. При этом оплата их труда производится в таком же размере, как оплата труда работников соответствующих профессий и должностей при полной норме продолжительности рабочего времени.

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 1763 часа, часовая минимальная заработная плата составит 2,076 руб. (305 / (1763 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 1769 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,069 руб. (305 / (1769 / 12).

Например, если у инвалида II группы, выполнившего обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, в сентябре 2018 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 140 часов (20 дней по 7 часов), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 305 руб., если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы.

Аналогичным образом производится доплата до размера минимальной заработной платыи для несовершеннолетних работников. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Согласно ст.279 Трудового кодекса Республики Беларусь заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Вопрос : Я работаю сторожем. Мне установлена месячная тарифная ставка. За август 2018 года я отработал согласно графику 184 часа, в том числе 80 часов в ночное время. Мне начислили зарплату, произвели доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Я работаю слесарем. Мне установлена месячная тарифная ставка. За август 2018 года я отработал 192 часа, в том числе 8 часов в выходной день. Мне начислили зарплату, произвели доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Я работаю дворником. Мне установлена месячная тарифная ставка. За июль 2018 года я отработал 183 часа, в том числе 16 часов в сверхурочное время. Мне начислили зарплату, произвели доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Я молодой специалист в сельскохозяйственной организации. За отработанные полностью месяцы наниматель начисляет мне заработную плату исходя из моего месячного оклада и производит доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Мне установлено совмещение профессий. За отработанные полностью месяцы наниматель начисляет мне заработную плату исходя из моей месячной тарифной ставки и производит доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Я работаю электрогазосварщиком, мне установлена доплата за работу с вредными условиями труда. Мне установлена месячная тарифная ставка. За отработанные полностью месяцы наниматель начисляет мне заработную плату исходя из моей месячной тарифной ставки и производит доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос: Я работал в июле по графику 167 часов, в том числе 3 июля 8 часов. Мне установлена месячная тарифная ставка. Мне начислено 305 рублей. Правильно ли это?

Ответ : Неправильно ! При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не должны учитываться выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, установленные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.07.2014 №68, в том числе доплаты за совмещение профессий (должностей); доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и выходные дни; доплаты за работу в особых условиях труда, на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, в том числе выплаты молодым специалистам в соответствии с законодательством.

Таким образом, доплаты за работу в ночное время, доплаты молодому специалисту, доплаты за работу с вредными условиями труда,

доплаты за совмещение прфессий, доплата за работу в государственный праздник, установленный и объявленный Президентом Республик Беларусь нерабочим – 3 июля, доплата за работу в выходной день, доплата за работу в сверхурочное время должны вам производиться сверх минимальной заработной платы, то есть свыше 305 рублей.

Вопрос : Наниматель не производит доплату до минимальной заработной платы, потому что я не выполняю норму обслуживания. Установлена норма обслуживания — 200 голов крупного рогатого скота , а имеется в наличии только 158 голов. Прав ли наниматель?

Ответ : Нет, наниматель не прав. Согласно ст.89 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан обеспечивать нормальные условия для выполнения работниками норм труда. Согласно ч.1 ст.86 Трудового кодекса Республики Беларусь нормы труда — нормы выработки, времени, обслуживания, численности, нормированные задания — устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Так, при установлении норм обслуживания крупного рогатого скота в количестве 200 голов при наличии в сельскохозяйственной организации 158 голов, выполнение животноводами норм труда (норм обслуживания) не представляется возможным как в течение полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю), так и в случае выполнения работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни.

Если наниматель не может обеспечить установленную норму обслуживания поголовьем скота, то вправе в установленном порядке изменить режим рабочего времени — установить неполное рабочее время и производить доплату до минимальной заработной платы пропорционально отработанному времени.

Вопрос : Наниматель начисляет мне заработную плату ниже минимальной заработной платы, ссылаясь на постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506 «О формировании фонда оплаты труда в сельскохозяйственных организациях, имеющих задолженность по выплате заработной платы», согласно которому сельскохозяйственные организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, формируют фонд оплаты труда, из которого начисляют заработную плату в размере не более 25 процентов от объема реализованной продукции, полученной за расчетный месяц.

Ответ : Несмотря на наличие задолженности по выплате заработной платы, объема реализованной продукции, размер начисленной заработной платы за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

Вопрос : Я выполнял работу по договору подряда. Размер вознаграждения составил 200 руб. Должны ли мне произвести доплату до размера минимальной заработной платы ?

Ответ : Нет. Действие Закона распространяется на всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь. На гражданско-правовые отношения, в том числе по договору подряда Закон не распространяется.

Вопрос : Влечет ли за собой нарушение нанимателями норм законодательства, регулирующих применение минимальной заработной платы, нарушение прав работников при исчилении стажа работы для назначения пенсии?

Ответ : Да. Так, согласно ч.1 ст.51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов согласно законодательству о государственном социальном страховании. При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Заместитель начальника отдела надзора

за соблюдением законодательства о труде

Витебского областного управления

Департамента государственной инспекции труда Г.А.Галай