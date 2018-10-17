Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин красиво реализовал выход один на один с голкипером «Магнитки» и забросил шайбу, которая вполне может быть названа лучшим голом сезона в КХЛ, отмечает Sports.ru .

16 октября в первом периоде матча в Магнитогорске игрок гостей не стал искать открытый угол ворот, а выехал от борта, оставил шайбу и бросил из-за спины — Кошечкин к такому не был готов.

Видео: КХЛ

— Выкатывался с острого угла, вариантов было немного, поэтому решил так исполнить. Такие моменты заранее не продумаешь, делаешь то, что первым придет в голову. Хорошо, что смелости хватило, — отметил Кадейкин после матча в интервью «Чемпионату» .

Нападающий и раньше старался играть нестандартно — в январе 2017-го при выходе один на один он эффектно обманул Эдгара Масальскиса.

Видео: КХЛ

Гол «Магнитке» стал четвертым для Александра Кадейкина в нынешнем сезоне — всего у него 9 (4+5) очков в 16 матчах. Вероятно, эта шайба станет лучшей как на неделе КХЛ, так и по итогам всего чемпионата — аналогичный финт Павла Дацюка стал номером один в сезоне 2012/13. Но Дацюк исполнил этот трюк в серии буллитов, а Кадейкин рискнул сделать это в игре.

Видео: КХЛ

Кстати, Кадейкин уже попадал этой осенью в чарты красивых шайб — в падении он забил «Ак Барсу».

Видео: КХЛ