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Как в Матче звезд. Форвард "Салавата" забросил красивую шайбу, обыграв вратаря эффектным финтом

18.10.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин красиво реализовал выход один на один с голкипером «Магнитки» и забросил шайбу, которая вполне может быть названа лучшим голом сезона в КХЛ, отмечает Sports.ru.

16 октября в первом периоде матча в Магнитогорске игрок гостей не стал искать открытый угол ворот, а выехал от борта, оставил шайбу и бросил из-за спины — Кошечкин к такому не был готов.

Видео: КХЛ

— Выкатывался с острого угла, вариантов было немного, поэтому решил так исполнить. Такие моменты заранее не продумаешь, делаешь то, что первым придет в голову. Хорошо, что смелости хватило, — отметил Кадейкин после матча в интервью «Чемпионату».

Нападающий и раньше старался играть нестандартно — в январе 2017-го при выходе один на один он эффектно обманул Эдгара Масальскиса.

Видео: КХЛ

Гол «Магнитке» стал четвертым для Александра Кадейкина в нынешнем сезоне — всего у него 9 (4+5) очков в 16 матчах. Вероятно, эта шайба станет лучшей как на неделе КХЛ, так и по итогам всего чемпионата — аналогичный финт Павла Дацюка стал номером один в сезоне 2012/13. Но Дацюк исполнил этот трюк в серии буллитов, а Кадейкин рискнул сделать это в игре.

Видео: КХЛ

Кстати, Кадейкин уже попадал этой осенью в чарты красивых шайб — в падении он забил «Ак Барсу».

Видео: КХЛ

 
 
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Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин красиво реализовал выход один на один с голкипером "Магнитки" и забросил шайбу, которая вполне может претендовать...
 
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