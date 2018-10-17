В Беларуси утвердили стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

Новости Беларуси. В Беларуси утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её планируется реализовать в два этапа. Переходный – растянется на два года. За это время планируется завершить инфраструктурные преобразования.





Следом – десятилетие отводится на создание предпринимательского сектора национальной экономики. Ожидается, что к 2030 году доля субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме валовой добавленной стоимости составит до 50 %.