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В Беларуси утвердили стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
Новости Беларуси. В Беларуси утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Её планируется реализовать в два этапа. Переходный – растянется на два года. За это время планируется завершить инфраструктурные преобразования.
Следом – десятилетие отводится на создание предпринимательского сектора национальной экономики. Ожидается, что к 2030 году доля субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме валовой добавленной стоимости составит до 50 %.
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её планируется...
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