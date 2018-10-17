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В Германии предотвратили крупный теракт
Новости Германии. Немецкие правоохранители предотвратили крупный теракт на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три группы боевиков должны были въехать в ФРГ и устроить нападение на одном из музыкальных фестивалей.
Для того, чтобы вычислить и поймать злоумышленников потребовалось более года. Пока в ходе спецоперации полиция задержала не всех участников преступной группы. Их розыск продолжается.
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Новости Германии. Немецкие правоохранители предотвратили крупный теракт на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три группы боевиков...
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