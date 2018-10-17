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Новые правила для диспетчеров такси

18.10.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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с 12.10.2018 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636 «О внесении изменений и дополнений в правила автомобильных перевозок пассажиров» утверждена новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров (далее - Правил).

Обращаем внимание, что согласно пункту 162 и 163 Правил, диспетчеры такси или автомобильные перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов на выполнение перевозок автомобилями-такси при помощи средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе посредством электронной информационной системы, владельцы электронных информационных систем обязаны представлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси в виде электронного документа в соответствующие инспекции МНС по областям и г. Минску.

Формат предоставления в соответствующие инспекции МНС по областям и городу Минску информации о выполненных перевозках пассажиров определен постановлением Министерства по налогам и сборам от 28.09.2018 № 22 «О предоставлении информации о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси», в соответствии с которым информация должна быть представлена в инспекции МНС по областям и г. Минску за 3 и 4 кварталы 2018 года по срокам 20 октября 2018 г. и 20 января 2019 г. в виде электронного документа путем направления в АРМ «Плательщик» сообщения в свободной форме с вложением, с приложением файла в формате XLSX, подписанных электронной цифровой подписью, а в последующем (по срокам 20 апреля 2019 г. и далее) – путем передачи данных в виде электронного документа в формате XML посредством АРМ «Плательщик»

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 5-55-74, 5-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.


Источник: ИМНС по Дзержинскому району

 
Теги: Минск
 
 
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с 12.10.2018 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 № 636 «О внесении изменений и дополнений в правила автомобильных перевозок...
 
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