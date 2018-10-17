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На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия

18.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Довольно большоую площадку отвели под строительство на Варшавском шоссе между отелем Хилтон и Еврооптом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия

Судя по рекламному баннеру, тут построят жилой комплект Трилогия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия

Работы уже начались...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59833.php

На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия

 
 
Ссылка на источник 76
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Довольно большоую площадку отвели под строительство на Варшавском шоссе между отелем Хилтон и Еврооптом. Судя по рекламному баннеру, тут построят жилой комплект...
 
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