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На Варшавском шоссе у Хилтона новая стройка жилой комплекс Трилогия
18.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Довольно большоую площадку отвели под строительство на Варшавском шоссе между
Судя по рекламному баннеру, тут построят жилой комплект Трилогия.
Работы уже начались...
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Довольно большоую площадку отвели под строительство на Варшавском шоссе между отелем Хилтон и Еврооптом. Судя по рекламному баннеру, тут построят жилой комплект...
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