Молодежь в Пинске очистит от мусора берег реки

Молодежь Пинска сегодня проведет волонтерскую акцию по уборке берега реки Пина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.



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В городе с 1 октября по 1 ноября проводится месячник по наведению порядка. Основные работы по благоустройству выполняют коммунальные службы. Не остаются в стороне и представители общественности, в частности, коллектив Пинского колледжа Брестского госуниверситета имени А.С. Пушкина решил организовать уборку прибрежной зоны реки Пина. Учащиеся и преподаватели очистят от мусора участок около автомобильного моста. Их инициатива станет также одним из мероприятий республиканской экологической акции "Зробiм-2018".

Представителям педколледжа в наведении порядка помогут работники ЖКХ: коммунальщики предоставят необходимую технику, обеспечат волонтеров инвентарем.

"Во время месячника за организациями Пинска закреплены более 70 скверов, парков и зеленых территорий вдоль улиц. Ведется уборка мусора, листвы, удаляется сухая и сорная растительность, высаживаются деревья и кустарники, восстанавливаются элементы благоустройства", - отметили в горисполкоме.

До 1 ноября в городе планируется высадить более 500 деревьев и около 50 кустарников. Значительное внимание уделяется подготовке к зиме улично-дорожной сети. В частности, специалисты нанесут разметку на улицах Гайдаенко, Черняховского, Чуклая, Полесская, обновят ее на пешеходных переходах. В целом намечено выполнить разметку около 1 тыс. кв.м проезжей части и улиц.