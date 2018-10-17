Смог на Столинщине установился из-за горящих в Украине торфяников

В редакцию Медиа-Полесья обратились читатели со Столинщины. Люди беспокоятся по поводу смога в районе.



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Фото иллюстрационное

«Наверное, горят торфяники, раз дым стоит завесой», – высказали предположение читатели.

За разъяснениями мы обратились в Столинский РОЧС.

– На территории района в настоящее время действующих очагов горения на торфяниках нет, – прокомментировал начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.

Он также добавил, что за последнее время было только несколько возгораний в лесах, с которыми лесники сразу справлялись.

Ветер несёт дым и запах гари в сторону Беларуси из Украины. В соседней стране, как и нас, установилась засушливая осень.