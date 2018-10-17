ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смог на Столинщине установился из-за горящих в Украине торфяников

18.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В редакцию Медиа-Полесья обратились читатели со Столинщины. Люди беспокоятся по поводу смога в районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59828.php

Смог на Столинщине установился из-за горящих в Украине торфяников

Фото иллюстрационное

«Наверное, горят торфяники, раз дым стоит завесой», – высказали предположение читатели.

За разъяснениями мы обратились в Столинский РОЧС.

– На территории района в настоящее время действующих очагов горения на торфяниках нет, – прокомментировал начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.

Он также добавил, что за последнее время было только несколько возгораний в лесах, с которыми лесники сразу справлялись.

Ветер несёт дым и запах гари в сторону Беларуси из Украины. В соседней стране, как и нас, установилась засушливая осень.

 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию Медиа-Полесья обратились читатели со Столинщины. Люди беспокоятся по поводу смога в районе. Фото иллюстрационное «Наверное, горят торфяники, раз дым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко требует от своей Администрации дисциплины и выполнения всех поручений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика