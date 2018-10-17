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Смог на Столинщине установился из-за горящих в Украине торфяников
18.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
В редакцию Медиа-Полесья обратились читатели со Столинщины. Люди беспокоятся по поводу смога в районе.
Фото иллюстрационное
«Наверное, горят торфяники, раз дым стоит завесой», – высказали предположение читатели.
За разъяснениями мы обратились в Столинский РОЧС.
– На территории района в настоящее время действующих очагов горения на торфяниках нет, – прокомментировал начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.
Он также добавил, что за последнее время было только несколько возгораний в лесах, с которыми лесники сразу справлялись.
Ветер несёт дым и запах гари в сторону Беларуси из Украины. В соседней стране, как и нас, установилась засушливая осень.
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В редакцию Медиа-Полесья обратились читатели со Столинщины. Люди беспокоятся по поводу смога в районе. Фото иллюстрационное «Наверное, горят торфяники, раз дым...
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