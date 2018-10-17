Соединенные Штаты Америки передали Беларуси скрывавшегося от уголовного преследования обвиняемого

В Национальном аэропорту «Минск» 17 октября представители правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки передали представителям Следственного комитета Республики Беларусь задержанного и депортированного из США 21-летнего жителя Гродно, почти два года скрывавшегося от уголовного преследования.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59826.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59826.php

Читать полностью в источнике с фото:





Принятию такого решения американской стороной способствовал подписанный 30 января 2018 года в штаб-квартире Федерального бюро расследований США (FBI) в Вашингтоне заместителем директора FBI Полом Эббейтом и Председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем меморандум о взаимопонимании и оказании правовой помощи по уголовным делам.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59826.php

Читать полностью в источнике с фото:





Депортированный гродненец в июне 2015 года был осужден судом Октябрьского района города Гродно за незаконный оборот психотропных веществ (ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Несмотря на это, в период отбывания наказания на путь исправления не стал и совершил новые преступления.

27 мая 2016 года в Гродно он приобрел посредством интернета через так называемую «закладку» особо опасное психотропное вещество, с которым на следующий день был задержан сотрудниками органов внутренних дел.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59826.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59826.php

Читать полностью в источнике с фото:





В период расследования уголовного дела подозреваемый скрылся от уголовного преследования, в связи с чем ему было заочно выдвинуто обвинение в совершении двух преступлений – незаконном обороте психотропных веществ (ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу и вынесено постановление об объявлении розыска, в т.ч. международного по линии Интерпола. При этом благодаря высокопрофессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников милиции был установлен, задержан, изобличен и впоследствии осужден судом гражданин, сбывший психотропное вещество скрывшемуся обвиняемому.

В августе 2017 года разыскиваемый гражданин Республики Беларусь задержан правоохранительными органами округа Джексон штата Флорида США за совершение мошенничества. Принимая во внимание тот факт, что совершенные им в Республике Беларусь действия по приобретению и хранению психотропных веществ признаются криминальными на территории США, а также следуя положениям указанного выше меморандума, американская сторона приняла положительное решение о выдворении обвиняемого и передаче белорусской стороне.

В настоящее время производство по уголовного делу возобновлено. После проведения необходимых следственных действий обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

Следственный комитет Республики Беларусь выражает признательность Федеральному бюро расследований США, Национальным центральным бюро Интерпола в США и Республике Беларусь, Посольству США в Республике Беларусь за последовательную реализацию меморандума и достигнутых договоренностей, содействие в реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления. При этом выражает готовность осуществить встречные действия со свой стороны.