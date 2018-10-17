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В Могилевской области 22-26 октября проводится Неделя детской безопасности

18.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области 22-26 октября проводится Неделя детской безопасностиВ Могилевской области 22-26 октября проводится Неделя детской безопасности. Об этом корреспонденту сайта сообщила инспектор ОАиП ГАИ УВД облисполкома Юлия Холомеева.

«Считанные дни остались до конца первой учебной четверти в школах и гимназиях. На носу – осенние каникулы, — подчеркнула собеседница. —  У детей появится масса свободного времени, большую часть которого они, если повезет с погодой, проведут на улице. Именно поэтому в каникулярное время традиционно обостряется проблема детского дорожного травматизма. Юные участники движения в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему важен родительский контроль и своевременное напутствие о правилах безопасного поведения».

С начала 2018 года на территории Могилевской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 43 получили травмы.

«Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям, — подчеркнула Юлия Холомеева.  — Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам».

Осенью на улицах еще много несовершеннолетних любителей велотранспорта. Поэтому стоит напомнить школьнику о неукоснительном соблюдении ПДД при движении на велосипеде. «Если приобрели двухколесный транспорт ребенку, позаботьтесь, чтобы он был обозначен в темноте специальными фонарями. И не забывайте, что детям в возрасте до 14-ти лет запрещено без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге, кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров велосипедных и пешеходных дорожек», — заключила Юлия Холомеева.

Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров, ведь нередко ребенок в автомобиле становится заложником халатности водителя. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – для детей в возрасте до 5-ти лет;

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – для детей в возрасте от 5 до 12-ти лет.

Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см, а также в такси.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка детей на переднем сиденье автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

ЗАПРЕЩЕНА перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. Повторное нарушение этого правила в течение года предусматривает штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Уважаемые родители!

Взрослые для ребенка всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил. Поэтому Ваши дети ведут себя на дороге точно так же, как и Вы.

Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть размеренным шагом. При этом старайтесь не разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

Проезжую часть с детьми переходите только на пешеходных переходах, при этом держите ребенка за руку и убедитесь, что транспорт уступает вам дорогу.

При движении в темное время суток следует обозначить себя и ребенка световозвращающими элементами, или использовать одежду со световозвращающими вставками.

Во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность.

И помните, от того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.

mogilev-region.gov.by

 
 
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В Могилевской области 22-26 октября проводится Неделя детской безопасности. Об этом корреспонденту сайта сообщила инспектор ОАиП ГАИ УВД облисполкома Юлия...
 
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