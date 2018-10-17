В Ивьевском районе Renault вылетел в кювет и опрокинулся: пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 17 октября в Ивьевском районе. Об этом сообщили в МЧС.





Информация о ДТП поступила спасателям в 11.48 По предварительной информации, 24-летний водитель Renault ехал по трассе Р6149 и вблизи деревни Стриженята не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир легковушки оказались заблокированы в салоне. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.







