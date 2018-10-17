"Ела сало с майонезом". Худенькие девушки - о том, как пытаются, но не могут набрать вес

«Ведьма», — в шутку и немного с завистью говорят про тех, кто ест и не толстеет. Хотя сами худышки иногда не против набрать пару-тройку кило. GO.TUT.BY пообщался с девушками, которые пытаются обзавестись формами, и узнал, зачем им это нужно, когда все вокруг худеют.

«Беременность — моя единственная успешная попытка набрать вес»

Злата Стецкевич из Гомеля всегда была худышкой.

— Я в прошлом балерина, и там мой вес считался самым подходящим! Я была единственная, кто не сидел на диете и уплетал с парнями бургеры. Потом, правда, приходила в зал и отпахивала каждую булку: после них прыгать тяжело, — улыбается Злата.

Сейчас она весит 48 кг при росте 167 см. Хотела бы немного поправиться, чтобы выглядеть аппетитной.

— Обычно худобе рады те, кто к ней стремится. Это как с волосами: прямые хочется накрутить, кудряшки — выпрямить, — объясняет Злата. — Мы же, женщины, вообще непостоянные — всегда что-то не устраивает! Когда влезаешь в добеременные джинсы, скачешь радостная. Но когда со свистом влетаешь в очень узкий комбинезон, который шила в девятом классе, рыдаешь горькими слезами.

Собеседница рассказывает, что с ее размером сложно подобрать одежду. В Беларуси она почти ничего не покупает: все заказывает в интернете или ходит на шопинг, когда бывает в Европе. В крайнем случае — шьет сама.

До замужества Злата редко стояла у плиты, но теперь, говорит, питается по часам, ни один прием еды не пропускает. Старается готовить здоровую пищу. Рацион примерно такой: на завтрак гранола на ореховым молоке, на обед — суп, на ужин — куриная грудка (тушеная или на пару) с гарниром (макароны твердых сортов, гречка, рис).

— Иногда балую семью лазаньей. Порции всегда отличные, иногда могу съесть даже больше мужа, — уверяет. — Еще очень люблю вафли. А когда ПМС, за раз могу слопать пачку чипсов.

Муж собеседницы, кстати, очень доволен ее фигурой. «Он у меня амбал, 112 кг мышц, любит костлявых», — смеется Злата.

Почти два года назад она стала мамой. Шутит, что беременность — единственная успешная попытка набрать вес. За те 9 месяцев женщина прибавила 11 кг. Правда, из роддома выписывалась уже с весом 50 кг.

Вообще способов поправиться было много. Злата занималась с тренером, пила протеин — но масса тела стойко держалась на отметке 47−48 кг.

— Честно, я столько раз слышала «жри булки, мясо, сало». Это все бред: так только целлюлит заработаешь! Но вообще, если с организмом все в порядке, не стоить его насиловать, — считает молодая мама.

«Бывают моменты, когда не хватает сил»



Фото: из личного архива героя

Элла Лудинова из Жлобина тоже мечтает о пару дополнительных килограммах. И не только для того, чтобы иметь пышные формы.

— Хочу поправиться, чтобы голова не кружилась от перенапряжения и, когда нет времени на перекус, у меня был запас энергии в виде жира. Подкожный жир — это норма, он должен присутствовать.

Как-то в 9 классе девушка села на диету: сало плюс майонез. Сама придумала. И успешно на ней потолстела. А потом переход в новую школу, учеба в колледже, работа — от «майонезных» килограммов не осталось и следа.

Вес Эллы — 48 кг, а рост 156 см. В питании она ни в чем себе не отказывает. Захотелось есть поздно вечером? Пожалуйста! Любит мясо, макароны с сыром и соусом, сладости и фрукты: последних, говорит, никогда не бывает мало.

Признается, что серьезно взяться за проблему с весом не получалось. Девушка старалась чаще есть, употреблять белковую и более сытную пищу, но привычка не заводилась. Объясняет, что ту же курицу приготовить не всегда есть время — купить колбасу и пельмени намного проще. А вот орехи, сухофрукты и творог в ее рационе всегда были.

Элла предполагает: может, дело в стрессе? Она работает процедурной медсестрой в кардиологии, делает уколы пожилым.



Фото: из личного архива героя

— Бывают тяжелые смены. Все через себя пропускаю. Если бы не переживала, может бы и поправилась, но как не переживать?

Девушка беспокоится, что в будущем, когда она решит стать мамой, из-за ее веса будет риск осложнений.

— Для вынашивания ребенка нужен крепкий, здоровый и «богатый» на полезные элементы организм, чтобы он дать малышу все, что ему необходимо. А мне для себя самой с натяжкой хватает: бывают моменты, когда не хватает сил и я быстро устаю.

Диетолог о том, как правильно набирать вес

Фото: из личного архива героя

Диетолог и гастроэнтеролог Лилия Косникович отмечает, что худоба девушки может быть обусловлена ее типом телосложения. Астеники, как правило, склонны к недобору веса, маленькому количеству подкожного жира и мышечной массы. А за счет того, что у них повышенный основной обмен веществ, они могут есть и не поправляться.

— Для каждого типа телосложения есть свой идеальный вес. Не нужно стремиться к усредненному значению, — обращает внимание врач. — Так, разница в нормах для астеника и человека обычного телосложения может составлять пять килограммов. Поэтому если у девушки регулярный менструальный цикл, нормальный гормональный фон, волосы и кожа не страдают, она может спокойно оставаться в привычном весе.

А вот если есть жалобы на самочувствие, стоит провериться. В первую очередь сдать общий и биохимический анализы крови, анализ на гормоны щитовидной железы, чтобы исключить заболевания, влияющие на обмен веществ.

Как потолстеть девушке-астенику? Лилия Косникович рекомендует набирать вес за счет мышечной массы. Для этого нужно увеличить калораж рациона и перейти на высокобелковое питание.

— Например, увеличить количество белка с 1 до 1,5 грамма (но не больше двух) на килограмм веса. Можно употреблять протеин, где биодоступность белка лучше, — сейчас на рынке много таких смесей. Для улучшения обмена веществ рекомендуется также витамин D, омега-3 жирные кислоты.

Налегать на булки и сосиски (самый частый совет, который слышат худые девушки) — плохой вариант. И вот почему:

— Если девушка худая, это не значит, что у нее нет факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Да, вес она не набирает, но вредная пища все равно со временем оказывает повреждающее действие на сосуды. Поэтому мучное, жирное, фастфуд никому не рекомендуется.