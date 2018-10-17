РПЦ пригрозила разрывом отношений с Иерусалимским патриархатом

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Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщаетОн дал понять, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земле, включая придел в храме Гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.— сказал собеседник агентства.Он пояснил, что такая ситуация не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском храме Гроба Господня с участием десятков тысяч верующих, включая представительные делегации из России.Иерусалимский патриархат — один из самых древних. В диптихе (перечне из 15 предстоятелей автокефальных церквей, в котором имена перечислены в традиционном порядке чести) он занимает 4-е место, вслед за Константинополем, Александрией и Антиохией. 5-е место принадлежит РПЦ.Юрисдикция Иерусалима распространяется на Израиль, Палестину, Иорданию и Синайский полуостров.