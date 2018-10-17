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РПЦ пригрозила разрывом отношений с Иерусалимским патриархатом

18.10.2018 11:03 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Антон Скрипунов
Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служение в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает РИА Новости.

Он дал понять, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земле, включая придел в храме Гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

«Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит «филаретовцам» служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такая ситуация не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском храме Гроба Господня с участием десятков тысяч верующих, включая представительные делегации из России.

Иерусалимский патриархат — один из самых древних. В диптихе (перечне из 15 предстоятелей автокефальных церквей, в котором имена перечислены в традиционном порядке чести) он занимает 4-е место, вслед за Константинополем, Александрией и Антиохией. 5-е место принадлежит РПЦ.

Юрисдикция Иерусалима распространяется на Израиль, Палестину, Иорданию и Синайский полуостров.

 
 
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Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служение в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении...
 
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